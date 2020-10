Video: Martin Vaculík proklepnul 1.0 EcoBoost mHEV. Jsou tříválce zlo?

Motor 1.0 EcoBoost konstrukční řady Fox přinesl z v roce 2012 novou éru vývoje automobilových pohonů. Jeho technické principy, tedy tříválcovou koncepci s vyvážením nikoliv hřídelemi, ale synchronizovanými nevývažky setrvačníku a řemenice, převzali postupně všichni ostatní. Výkon 92 kW byl dlouho rekordní, po roce 2016 nastupující konkurence od VW to dotáhla maximálně na 85 kW.

Na to, že šlo o první takový motor, byl a je i velmi spolehlivý. Pokud něco jeho životnost ukončí předčasně, tak to jsou zvolené konstrukční principy v souvislosti s nevhodnou údržbou, nikoliv samotný vysoký specifický výkon a namáhání mechaniky. Například nastavování ventilových vůlí s hrníčkovými zdvihátky, které se objednávají v přesném rozměru a mění celé. Pro automechanika to znamená jeden den rozebrat a změřit, objednat a den či dva počkat na dodání dílů. O práci, kdy v servisu dva dny zavazí nepojízdný vůz a ze zvedáku je potřeba jej ručně odtlačit, nemají zejména značkové servisy zájem. Ty potřebují aby auto najelo na zvedák, dostalo olej s marží 2000 Kč a zase odjelo - hlavně se nepouštět do žádných větších akcí, které by třeba mechanik zkazil a dílna za to nesla odpovědnost. I proto se majitelé v servisech dozvídají, že nastavení ventilových vůlí zde není nutné.

Specialitou motoru byl rozvodový řemen máčený v oleji, coby tiché a lehké řešení s velmi nízkým třením. Olej Ford WSS-M2C948-B (SAE 5W-20) měl takové složení přísad, aby řemen neleptal. Když pak do něj vesnické autodílny dají třeba nejběžnější dnešní typ maziva pro VW (504/507.00, SAE 5W-30), protože ho mají v sudu, za dobré peníze a "nikdy s ním nebyl problém", řemen se po čase rozleptá a selže.

Se čtvrtou generací Fordu Focus v roce 2018 přišla druhá generace motoru, kde je vlastně vše jinak, byť nejen obchodně, ale i interně, se stále jmenuje stejně. Turbo je nyní vzadu, ventilové vůle vymezují hydraulická zdvihátka, rozvody pohání řetěz. Tato nová verze by tak měla být mnohem méně citlivá na kvalitu údržby. Přehnaně informovat zákazníky o příchodu nového motoru Ford nechtěl asi proto, že ve fiestě či ecosportu souběžně až do letošního května nabízel původní generaci. Fiesta, která se zadřela v dlouhodobém testu Autobildu, tak samozřejmě byla vybavena starou generací motoru a událost, za kterou mohlo vadné olejové čerpadlo (stejné jako na mnoha větších motorech), bude léta kazit pověst i novému agregátu.

Nyní už je ve všech fordech nová generace, která umí vypínat jeden ze dvou válců a je též kombinována s 48V hybridem. Novinkou je také verze s rekordním výkonem 114 kW - přesně té patří dnešní video.