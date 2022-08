Video s BMW X3 xDrive30e: Pohon do zásuvky maskuje, prozradí jej hlavně kufr

Model BMW X3 je po motorové stránce velmi všestranný. Nabízí se totiž s agregáty benzinovými, naftovými, ale také coby plug-in hybrid i čistý elektromobil iX3. Nám do redakce na delší čas zavítala varianta kombinující spalovací motor a externí dobíjení. Tedy ta, která zvládne několik desítek kilometrů jen na elektřinu, ale neomezuje vás ani při cestování na dlouhé vzdálenosti. A navíc čerpá výhody elektrických registračních značek!

Celým názvem se jmenuje BMW X3 xDrive30e. Je to tedy čtyřkolka, jíž pohání benzinový dvoulitr ve spolupráci s elektromotorem. Systémový výkon má hodnotu 215 kW a točivý moment 420 newtonmetrů. Stovka za 6,1 sekundy a maximální rychlost 210 km/h neznějí vůbec špatně. Tuzemské dálniční maximum přitom auto zvládne bez kapky benzinu, na elektřinu umí jet až 135 km/h. Jen si při konfiguraci a výběru výbavy musíte dávat pozor na tabulkové emise CO 2 . Model X3 se totiž pohybuje mezi 45 až 58 g/km. A pokud se dostanete přes padesát, nedostanete elektrické registračky. Přijdete tak o možnost parkovat na modrých zónách v Praze zdarma. A potřeba bude i koupě dálniční známky.

Jak ale prozrazuje přiložená fotogalerie, to není náš případ. Ještě než dojde na samotnou jízdu a úvod do dlouhodobého testu, pojďme se s autem společně seznámit formou videa. Podívali jsme se pod kapotou, ale i na pracoviště řidiče a hlavně do kufru. Zatímco zvenčí se vůz tváří jako docela obyčejná X3 (až na jedno víčko navíc ukrývající dobíjecí konektor), zavazadelník alternativní pohon prozrazuje okamžitě. Čím? To už se dozvíte ve videu.