Videotest spotřeby: Škoda Kodiaq 2.0 TDI vs. Toyota Highlander 2.5 Hybrid i-AWD. Kdo je úspornější?

Ono se to tak píše, abychom vás navnadili, že „o překvapení nebyla nouze“. Ale v tomto konkrétním případě jsme byli se Standou docela překvapení, když jsme opisovali z palubních počítačů výsledky po jednotlivých etapách. Hlavně tip na městského vítěze nám naprosto nevyšel.

Kromě města jsme se podívali samozřejmě taky na dálnici, kde se už naše sázkařské schopnosti ukázaly v lepším světle. A další překvapení se pak událo ještě na okreskách… Však mrkněte na video!

Čím jsme jeli

Toyota Highlander je naším stále aktuálním dlouhodobákem, je zhruba v polovině svého redakčního cyklu. Velké SUV jsme si v zásadě velmi oblíbili, i když pár nedostatků jsme už taky objevili. Nejvíc nás zlobí asi rány na větších nerovnostech, zde bychom asi všichni čekali, že bude jinak komfortní highlander podávat lepší výkony. Martin Vaculík si také všiml – a my jen potvrzujeme, že velké SUV od Toyoty moc dobře nesvítí. Mimochodem, na jeho tradičně velmi trefné postřehy se můžete těšit!

Nakousl jsem tu velikost. Kodiaq je sice největší škodovácké SUV, ale na highlander citelně ztrácí (hlavně na délku, toyota přidává skoro sedmadvacet centimetrů). Větší výhodu ve prospěch škodovky jsem čekal u hmotnosti, highlander sice je těžší, ovšem ne nijak zásadně (2015 vs. 1807-2001 kg v závislosti na výbavě – a že ten náš byl vybavený, platí pro sedmimístný kodiaq).

Co by však highlanderu mělo pomoct velmi, to je pochopitelně hybridní pohon. Sestává ze spalovacího čtyřválce o objemu 2,5 litru s výkonem 140 kW a dvojice elektromotorů (ten na přední nápravě poskytuje 134 kW, na zadní pak 40 kW). Systémový výkon potom činí 182 kW a Toyota udává kombinovaný údaj spotřeby podle WLTP 6,6 litru. Jednou se Standovi povedlo víc než přiblížit!

A druhý do party…

Tohle bylo pro mě obrovské překvapení. Asi jsem v kodiaqu už dlouho nejel, ale konkrétní testovaný kus, tedy dvoulitr TDI s výkonem 147 kW, sedmistupňovou dvouspojkou a adaptivními tlumiči mě naprosto šokoval schopností prakticky zcela vyignorovat i nevybíravé nerovnosti. Jistě mu pomohly i skromnější osmnáctipalcové liťáky, highlander si pořídil (a jiná volba pro naši výbavu ani nepřichází do úvahy) frajerštější dvacítky, ale dobrý nápad to nebyl. Zásadně lépe tlumí kodiaq, zásadně.

Moc se mi líbila dvoulitrová nafta se 147 kW. Hlaďoučká vznětová jednotka, velmi dobře odhlučněná, slušně jede a spotřeba v prvé řadě konstantní, bych řekl. U kodiaqu kolísá dle zatížení daleko méně než v případě highlanderu, který se pod tlakem udávaným kombinovaným hodnotám velmi vzdaluje.

Až jsem si ve videu posteskl, že podobně motorizovaných větších SUV je stále méně a nafta nám celkově velmi skomírá. Škoda Kodiaq 2.0 TDI je pro mě obrovským důkazem, jak je tento pohon v zásadě nenahraditelný. Ale tak, zatím se ještě vyrábí, smutnit budeme jenom trošku. Snad podobná auta ještě nějakou dobu vydrží! Asi si Škodu Kodiaq 2.0 TDI pro jistotu zapíšu do deníčku jako kandidáta pro náš tradiční silvestrovský best of výběr. Moc příjemné svezení to bylo!