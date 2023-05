Víme, co děláme, řekl šéf designu BMW k tvarům nových modelů

Šéf designu dává nahlédnout do budoucího směru vzhledu modelů BMW.

Nejnovějším přírůstkem ve vozovém parku automobilky z Mnichova je BMW řady 5 osmé generace. Ostře sledovaná novinka rozvířila fanouškovské vody v oblasti technologií a motorizace, zatímco u designu byla na rozdíl od předchozích novinek konzervativnější.

Plynule klesající střecha ve vás může vyvolávat pocit, že se díváte na liftback, ale nenechte se mýlit! Stále se jedná o luxusní sedan s krátkým víkem kufru. Designéři věděli, že takto důležitý model nesmí vyvolávat rozporuplné reakce jako větší řada 7 nebo hybridní model XM. Je tohle cesta, kterou se bude automobilka vydávat u dalších nově příchozích modelů?

“Neignorujeme komentáře. Slyšíme to, vidíme to. Také se díváme na naše prodejní čísla a ta vypadají dobře,” řekl Adrian van Hooydonk, šéf designu BMW. “Cítíme, že potřebujeme přidávat nové prvky do designu. Nemůžeme se stále opakovat. Někdy musíme udělat krok stranou a dělat nové věci. Důvodem toho všeho je mít úspěch i za 10 let,” dodal.

Van Hooydonk tím naráží na fakt, že ač může design vozu působit na začátku zvláštně, v průběhu životního cyklu se začne těm samým zákazníkům líbit. “Když auto poprvé představíte, lidé si tím nejsou jistí - někomu se líbí, někomu ne. Ve středu životního cyklu už ale se vzhledem většina souhlasí.”

“Máme docela jasnou představu o tom, kam míříme, takže to není tak, že experimentujeme a čekáme, jak se design uchytí. Je to velmi promyšlený proces,” prohlásil van Hooydonk. Jako automobilový designér si uvědomuje, že vzhled vozu musí být víceméně aktuální přibližně 8 let, což je průměrná životnost jedné generace u BMW. Zároveň dodává, že ačkoliv BMW není jeho společnost, cítí odpovědnost za její budoucnost.

Jak se staví k hojně komentovaným mřížkám chladiče? “Když se podíváte do naší historie, všimnete si, že jsme dělali všechny variace od vertikálních, tenkých až po široké nebo velmi nízké. Myslím, že v budoucnu bude důležité, že náš design bude čistší. Mřížku navrhneme podle proporcí vozidla nebo podle výrazu, který mu chceme dát,” uzavírá Adrian van Hooydonk.