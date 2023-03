TEST BMW i7 xDrive60 – Elektrická revoluce?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Mrzí mě ale, že displej neumí bezdrátové zrcadlení, to by bylo mnohem elegantnější a jednodušší než nutnost vést od obrazovky k telefonu kabel. Na druhou stranu by tento problém snad mohl vyřešit nějaký HDMI dongle. Vyklopený panel pak pochopitelně řidiči omezuje výhled dozadu.

Díky paketu Executive Lounge se však vpravo nacházelo ještě speciální „ředitelské“ sedadlo, které se dokáže přeměnit takřka až v lůžko. Po aktivaci této funkce odjede přední sedačka spolujezdce co nejvíce vpřed, vpřed se sklopí její opěradlo, ze zadní části se vyklopí opěrka pro paty a u zadního sedadla se protáhne sedák, který najednou nabídne podporu nohou až po lýtka. Změní se samozřejmě také sklon opěradla – a to na více relaxační.

Infotainment běhá na 14,9palcové dotykové obrazovce (díky iDrive ho ale můžete ovládat nedotykově) se skvělým rozlišením a parádní čitelností. A zahrnuje také různé praktické vychytávky, které dokážou usnadnit život s autem. Jde o „drobnosti“ typu očištění kamer vpředu a vzadu ostřikem vody, možnost 3D náhledu na auto díky soustavě několika kamer nebo samočinné couvání kopírující příjezd vozu do místa zastavení. Vůz mimochodem můžete ovládat dálkově přes aplikaci v mobilu, takže když třeba potřebujete vyjet z úzké garáže nebo parkovacího místa, nemusíte se protahovat do auta. Můžete zůstat venku a auto si přivolat v aplikaci.

A rozhodně dělá dojem. Asi nemusím zdůrazňovat, že BMW pro interiér své vlajkové lodi vybralo hodnotné materiály a dalo si záležet na zpracování, to je samozřejmost. Nová sedmička na první pohled zaujme spíš některými neobvyklými detaily. Například provedením výplně dveří okolo reproduktorů, už zmíněnými skleněnými prvky nebo interaktivní lištou, jež se táhne přes celou šířku palubní desky a zasahuje až do obložení dveří. V liště je umístěno několik dotykových ovládacích prvků, například pro nastavení světel, úpravu nastavení sedadel, ofuk čelního okna, aktivaci výstražných světel nebo dokonce otevírání přihrádky před spolujezdcem. V našem autě se v rozích navíc nacházely plochy pro otevírání dveří. Vůz byl totiž vybaven automatickými dveřmi (stojí 40.638 Kč).

Nejde ale pouze o elektřinu, nová „sedmička“ přijíždí také s velice výrazným a neotřelým designem, který zahrnuje především poměrně hranatou karoserii s masivním pontonem, dělené přední světlomety a obrovské ledviny. A jak už to u „bavoráků“ posledních let bývá, vzhled opět vyvolává smíšené reakce. Během několika dnů s autem jsem se ostatně setkal s jednoznačným odsouzením, stejně jako s pochvalami. Mně se nová řada 7 zvláštním způsobem líbí – asi ji nedokážu popsat jako vyloženě líbivou, ale připadá mi zajímavá, zvlášť v provedení s tmavou karoserií a tmavými ledvinami.

Motor, jízdní vlastnosti

Hladce a velmi rychle

Aktuální ceník nové řady 7 nabízí čtyři motorizace: vznětovou 740d xDrive (od 2.788.500 Kč), dva plug-in hybridy s řadovým zážehovým šestiválcem - 750e xDrive (od 3.040.700 Kč) a M760e xDrive (3.645.200 Kč) - a testovanou elektrickou i7 xDrive60.

O její pohon se starají dva synchronní elektromotory s elektrickým buzením. Každý z nich má na starost jednu nápravu, takže vůz využívá pohon všech kol bez mechanického spojení mezi předními a zadními koly.

Celkový maximální výkon soustavy dosahuje 400 kW (544 koní), točivý moment pak 745 Nm. Není divu, že dynamické schopnosti vypadají už na papíře velice slibně, přestože velký bateriový sedan váží přibližně 2,7 tuny. „Bavorák“ akceleruje z nuly na sto za 4,7 sekundy a dokáže se rozjet na 240 km/h.

V praxi pak je zrychlení velice působivé. Ostrý start z místa s využitím kontroly rozjezdu (Launch Control) sice není tak brutální jako například v BMW iX M60, ale do sedadel vás zamáčkne hluboko. Čtyřkolka nedovolí kolům proklouznout, takže auto vystřelí suverénně vpřed. A pak prostě letí. Zátah je samozřejmě velmi hladký, na rozdíl od rychlých vozů se spalovacím motorem ho nepřerušuje řazení, roli nehrají ani otáčky, elektromotory servírují ohromnou sílu s nadsázkou řečenou od „nulových“ otáček.

Dynamika je mimořádně působivá zejména v situacích, kdy potřebujete hned zrychlit. Zvlášť ve sportovním jízdním režimu elektromotory okamžitě zareagují na pokyn od pravého pedálu a velký sedan ochotně přiblíží cíli. V komfortním nastavení je odezva na plyn horší, v eko režimu pak dokonce výrazně. I tak ale i7 zůstává svižným autem, jen holt musíte víc dupnout na akcelerátor. Pokud vám však přiškrcený projev v úsporném jízdním módu nestačí, můžete si přitáhnout „pádélko“ u volantu. Aktivujete tím „boost“, který z elektrického pohonu na 10 sekund vymáčkne jeho maximum. Funkce je k dispozici ve všech režimech, v ekologickém má ale pochopitelně nejcitelnější dopad na aktuální projev. A zrychlení je s ním ohromující - i ve vyšším tempu. BMW i7 xDrive60 působivě táhne v rychlostech vysoko nad českými zákonnými limity.

Velice příjemně se elektrický pohon projevuje také při „normálním cestování“. O příjemné odezvě na plyn už byla řeč, o hladkosti rovněž, vyzdvihnout však musím mimořádně kultivovaný a tichý chod. Jestli vám ticho z nějakého důvodu vadí, BMW kromě prvotřídního audio systému nabízí možnost aktivovat syntetický zvuk, který pro automobilku stvořil známý skladatel Hans Zimmer. Jeho charakter a hlasitost se mění podle jízdního režimu a práce s plynem, a to dost výrazně. V nastavení Expressive mi pak zvuk připomněl legendární německý střemhlavý bombardér Junkers Ju 87 Stuka s náporovou sirénou v akci.

BMW i7 xDrive60

Poté, co jsem si všechny zvuky vyzkoušel, jsem funkci Iconic Sounds zase vypnul. K elektrickému autu mi prostě sedí tiché cestování.

A spotřeba? Po Praze 28,3 kWh/100 km, trasu vedoucí přes několik obcí ale mimo velká města a dálnice velký sedan zvládl v pohodovém tempu s průměrem 22,6 kWh/100 km, na dálnici jel za 30,5 kWh/100 km. V kombinovaném provozu spotřeba činila 29,6 kWh/100 km.

Pro zajímavost ještě dodám, že když jsem byl i7 „důkladně projet“, absolvoval jsem 16 kilometrů dlouhý testovací okruh plný zatáček s průměrem 55 kWh/100 km.

A protože si palubní počítač pamatuje spotřebu vozu po opuštění výrobního závodu, mohu nabídnout průměrný apetit po 5455 ujetých kilometrech: 30,8 kWh/100 km.

Při využitelné kapacitě trakční baterie 101,7 kWh (celková činí 105,6 kWh) mi dojezd při 30 kWh/100 km v kombinaci vychází na zhruba 340 kilometrů. Výrobce udává dosah 590 až 625 km. V teplejším počasí ale jistě bude reálný dojezd vyšší.

Co se dobíjení týče, i7 xDrive60 umí až 195 kW při nabíjení nabíjení stejnosměrným proudem. Doplnění energie z 10 na 80 procent má podle BMW v ideálních podmínkách zabrat 34 minut, pomáhá k tomu také funkce předehřevu vysokonapěťové baterie.

Z domácího wallboxu pak 11kW dobíjení z nuly na sto (které samozřejmě nebývá obvyklé) zabere 10,5 hodiny. Z vlastní zkušenosti mohu bohužel přidat pouze údaje o nabíjení u 50kW stojanu. V jednom případě stanice podle hodnot na displeji předala 42,187 kWh za 51 minut a baterii dobila na 89 procent, v jiném vůz za hodinu a 19 minut přijal 64,652 kWh. Opět jsem auto odpojoval s 89procentním dobitím.

Na výkonnější nabíječku jsem se tentokrát nedostal, což mě opravdu upřímně mrzí. Jedinou možnost jsem měl ve chvíli, kdy jsem měl baterii na 74 procentech - a to by nedávalo smysl.

A co jízda?

BMW i7 xDrive60 se chlubí sofistikovaným podvozkem. Standardem je adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách s elektronicky řízenými - pro každé kolo zvlášť - tlumiči. Tlumiče reagují adaptivně jak na stav povrchu silnice, tak na styl jízdy a jejich komprese a odskok se tedy mění plynule a nezávisle na sobě.

Vzduchové odpružení umí měnit světlou výšku. Ve sportovním režimu ji automaticky sníží o 10 milimetrů, v ostatních jízdních módech stejný úkon učiní po překročení 120 km/h. Světlou výšku lze také zvýšit o 20 milimetrů stisknutím tlačítka na středovém tunelu, například na nekvalitní cestě nebo před strmým vjezdem do podzemních garáží.

Testované auto navíc bylo vybaveno příplatkovým podvozkem Executive Drive Pro (za 96.746 Kč) s adaptivními stabilizátory a funkcí Active Roll Comfort. Adaptivní stabilizátory mají za úkol prostřednictvím elektrických krokových motorů minimalizovat příčné pohyby karoserie, Active Roll Comfort omezuje pohyby karoserie způsobené nerovnostmi na jedné straně vozu (typicky v situaci, kdy trefíte koly na jedné straně výmol), ale také aktivně na příslušné straně upravuje světlou výšku, takže naklánění karoserie vlastně předchází.

A zmínit musím natáčení kol zadní nápravy. Kola se natáčejí v závislosti na rychlosti buď stejným, nebo opačným směrem než kola přední, a to až o 3,5°.

Celé to funguje obdivuhodně. BMW i7 xDrive60 je především fantasticky komfortní auto, které výborně tlumí a filtruje nerovnosti – ve všech jízdních režimech. V tom komfortním pak sedan působí, jako by se nad povrchem vznášel. „Sedmička“ má ale přitom karoserii pevně pod kontrolou, nehoupe se, ani „neplave“. Drobný prostor pro zlepšení vidím snad jen v oblasti izolace práce podvozku a kol na hodně rozbité vozovce, zejména na nekvalitní městské dlažbě, uměl bych si představit ještě tišší projev. Ne, že by do kabiny v i7 pronikal výrazný dusot 20palcových kol (obutých do pneumatik o rozměru 255/45 vpředu a 285/40 vzadu) nebo rušivé vibrace, ale právě typicky na „kostkách“ je auto přece jen maličko hlučnější, než by se mi ideálně líbilo. Zůstává však stále hezky poddajné.

Jinak je ale kabina výborně odhlučněna a skvěle odolává i proudění vzduchu ve vysokých rychlostech. Na dálnici sice zaslechnete šum okolo zpětných zrcátek, ale to je podle mě spíš trochu daň za bezhlučný elektrický pohon. Ticho na palubě je celkově úctyhodné.

BMW i7 xDrive60

A stejný přívlastek si zaslouží jízdní vlastnosti a ovladatelnost. Bateriová řada 7 až neuvěřitelným způsobem dokáže maskovat nejen svoje rozměry, ale především hmotnost. Velký a těžký sedan dovede nečekaně hbitě měnit směr, ochotně se vrhá do zatáček a přesvědčivým způsobem zůstává jistá v rychlých i utažených obloucích. Při změně směru je krásně cítit pomoc natáčení kol zadní nápravy a při ostrém pohybu volantu se auto bleskově „přehodí“ z jedné strany na druhou. Navíc se může opřít o sofistikovaný podvozek, který opravdu úžasným způsobem vůz drží přitlačený k silnici a minimalizuje náklony karoserie. A na zakroucené silnici pak poznáte, že hlavní roli v pohonu hraje zadní elektromotor, tlačící při správné práci s plynem v oblouku příď přesně tam, kam chcete. Líbí se mi i přesné řízení, hodně slušné jsou brzdy.

V provozu tak tahle luxusní elektrická limuzína ohromí takřka sportovními vlastnostmi, díky nimž zábavné okresky plné zatáček různého typu proletí nejen brutálním tempem, ale hlavně naprosto suverénním způsobem. Limity však má. A jak asi tušíte, souvisejí s hmotností. I když BMW pro potlačení nedotáčivosti udělalo mnoho, stejně jsem na ni občas narazil. Ale to už jsem musel jet jako blázen, aby auto nechtělo následovat řízení a hrnulo se čumákem rovně. Navíc si troufnu tvrdit, že za to do velké míry mohly zimní pneumatiky.