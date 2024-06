VinFast odkládá otevření nové továrny. Důvodem jsou mizivé prodeje

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na japonské, korejské a čínské automobilky jsme si už zvykli. Vietnam ovšem na automobilové mapě zatím nemáme. Přitom značka VinFast, patřící prvnímu vietnamskému miliardáři Phạm Nhật Vượngovi, měla minimálně v uplynulých letech velké ambice. Najala si například Michaela Lohschellera, bývalého šéfa Opelu, jako generálního ředitele značky pro celý svět.

Z Evropy, Spojených států a dalších tradičních zemí přivedla zkušené designéry, manažery a další pracovníky, kteří měli VinFast posunout do extraligy. Jenže poptávka po exotických autech z Vietnamu není taková, s jakou vedení počítalo.

Například ve Spojených státech loni VinFast prodal necelou tisícovku aut. V Severní Karolíně přitom výrobce staví velkou továrnu za 4 miliardy dolarů (asi 91,6 miliardy korun) s kapacitou 150.000 aut ročně. Fabrika se měla rozběhnout již letos v červenci, její otevření je ovšem odloženo na příští rok.

Vedení okresu Chatham v Severní Karolíně si sice žádných průtahů vědomé není, podle jejich informací ovšem již automobilka VinFast při dvou příležitostech rozhodla o zmenšení samotného výrobního areálu, naposledy letos v dubnu.

Značka přitom nemá ambiciózní plány pouze ve Spojených státech, věří si i na globálním trhu. Letos totiž plánuje celosvětově prodat 100 tisíc aut, dvojnásobek loňského počtu. V prvním letošním pololetí to ovšem na rekord nevypadá. V prvním kvartále se totiž podařilo udat pouze necelých 10.000 aut, za což prý mohl pomalejší začátek roku. Rozšíření obchodních aktivit do Thajska a Indonésie by prodeje mělo významně nakopnout.

Spolu s tím VinFast hodlá postavit další dvě továrny, jednu ve zmíněné Indonésii, druhou v Indii. Tato nejlidnatější země má sice obrovský obchodní potenciál, minimálně v rámci trhu s novými auty své předpoklady nenaplňuje. Otázkou ovšem zůstává, zda vietnamská značka dokáže vytížit své stávající výrobní kapacity. Zatím to tak nevypadá.