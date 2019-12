Víte, jak bezpečně převážet vánoční stromek na střeše?

Špatně umístěný a zajištěný stromek může způsobit škody nejen na vašem voze, ale také může ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Velké problémy s tím mají například v zámoří, kde statistiky z let 2014-2017 hovoří až o 200.000 nehodách způsobených nepořádkem na silnicích. A do této kategorie spadají i špatně zajištěné vánoční stromky, které odlétnou za jízdy z automobilu.

Americká automobilová Asociace (AAA) navíc očekává, že i v roce 2019 až 44 % amerických řidičů špatně / nedostatečně zajistí převážený vánoční stromek. Z toho důvodu se rozhodla vydat sérii několika doporučení, které se při přepravě vánočního stromku rozhodně vyplatí znát a dodržovat.

Vše přitom začíná již od výběru vozu, který by měl mít střešní nosiče. V opačném případě se doporučuje raději přepravovat stromek v interiéru vozu, kde může být snadněji a bezpečněji zajištěn. Za tím účelem je navíc dobré se ještě před cestou pro stromek vybavit vhodným příslušenstvím, jako jsou rukavice, stahovací popruhy, staré deky a hodit se může i provázek.

Po zakoupení stromku je totiž nejprve důležité myslet na to, jak ho dovézt v co nejlepším stavu. Většina prodejců sice balí stromky do ochranných stahovacích sítí, ovšem pokud by z obalu nějaká větev vyčuhovala, je potřeba ji ke zbytku stromku opět přichytit provázkem.

Dalším krokem, ještě před naložením stromku na auto, by měla být ochrana karoserie. Pod stromek proto dejte starší deku, která zabrání kontaktu stromku a jehličí s lakem, což by mohlo vést k jeho poškození. Samotný stromek pak na střechu (ale i do interiéru) vždy pokládejte spodní částí k přídi a špičkou dozadu.

Jakmile je stromek na místě, je potřeba ho důkladně zajistit – a to ideálně u kmene, uprostřed a u špičky. K tomu se vždy vyplatí používat kvalitní nylonové stahovací popruhy, které jsou dostatečně pevné a nebudou se během cesty povolovat ani natahovat. Na tzv. gumicuky raději rovnou zapomeňte.

Popruhy samozřejmě uvazujte ke střešnímu nosiči, případně automobilkou určeným bodům. Podle AAA si totiž každoročně řada lidí neúmyslně poškodí těsnění kolem dveří, když se snaží stromek zajistit provázkem nataženým přes střechu a poté interiérem vozu.

Při uvazování dolní části vytvořte kolem kmene smyčku a popruh dostatečně stáhněte, aby se stromek nemohl posouvat dopředu, dozadu ani do stran. Následně podobným způsobem zajistěte stromek ještě uprostřed a u špičky. Před cestou pak zkuste se stromkem několikrát v různých směrech zacloumat a sledujte, zda náhodou není uvolněný a nehrozí jeho pád.

Ani s důkladně zajištěným stromkem se však nenechte strhnout klasickým předvánočním shonem na silnicích. Na cestu domů se vydejte raději pomalejším, klidnějším a plynulejším tempem. Vyšší rychlost by totiž mohla zvyšovat riziko uvolnění stromku vlivem vyššího náporu větru.

Ani příjezdem domů však sranda nekončí. Při uvolňování popruhů dávejte pozor, aby nedošlo k poranění někoho v okolí automobilu. Při sundávání stromku je samozřejmě lepší mít pomoc, aby nedošlo k poškození karoserie či laku. Jakmile je stromek dole, prohlédněte karoserii (případně i čalounění) a co nejrychleji odstraňte jakékoliv zbytky mízy.