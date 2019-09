Víte, jak správně držet volant? Na pozici za deset dvě zapomeňte!

Správné držení volantu je nezbytné pro bezpečné řízení automobilu. Koluje o něm spousta polopravd, my si však dnes všechno uvedeme na pravou míru.

Asi nejsem sám, koho štvou pohledy na některé řidiče, kteří si vozí levý loket na dveřích, pololeží a volant přidržují jenom zhruba. Asi si neuvědomují, že právě volant je první věc, kterou v automobilu použijí při náhlé změně dopravní situace, třeba když vůz vpředu začne z jakéhokoliv důvodu brzdit a je potřeba se mu vyhnout. Správné držení volantu měli každého z nás naučit už v autoškole, nešvarům se ale kolikrát nevyhnou ani ti přísní zkušební komisaři.

Jistě máte všichni zažitou správnou polohu rukou na volantu „za deset dvě“, u nových osobních automobilů na ni ale zapomeňte. Tohle platilo hlavně v dobách, kdy měly volanty osobních aut průměr skoro jako u autobusu, neměly airbagy ani posilovače. Dnešní malé volanty, a krásným příkladem takového řešení je například Peugeot 3008, mají vybrání pro palce v poloze „tři čtvrtě na tři“, přičemž nejde pouze o rozmar výrobců. Ruce jsou v této poloze dostatečně chráněny před airbagem (pokud budete volant držet pouze jednou rukou třeba zcela nahoře, vystřelený airbag vám ji přerazí), ale hlavně máte mnohem širší pole působnosti při vyhýbacím manévru, aniž byste museli ručkovat. A asi není potřeba připomínat, že při vyhýbání nehodě se hodí každý centimetr…

Ruce v poloze „tři čtvrtě na tři“ zajišťují stabilnější a mnohem jemnější natáčení volantu. Obecně platí, že čím blíže jsou ruce vodorovné ose volantu, tím je to pro jistotu a jemnost ovládání lepší. Lokty podél těla a uvolněná poloha jsou samozřejmostí. Ruce navzájem působí jako protizávaží na co největší páce od tyče řízení, volant můžete držet pouze zlehka a jeho otáčení je krásně plynulé. Pravým opakem je třeba držení volantu levou rukou „za pět minut dvanáct“ a pravou rukou „pět minut po dvanácté“. V takovém případě nemáte téměř žádný cit, stačí pouze mírná vůle v řízení a zmíněná protizávaží mohou ve spojení s dnes často používaným variabilním převodem řízení nadělat pěknou paseku. Příklady z praxe uvidíte v přiloženém videu. Jako první ukazujeme správné držení volantu, v druhém případě to špatné.

Správné držení volantu bychom měli, ale co s palci? Dovnitř, nebo ven? Oba způsoby jsou správné, záleží však, po jakém povrchu se pohybujete. Při běžném denní jízdě je v pořádku mít palce uvnitř věnce volantu, při vyhýbacím manévru snáz zvládnete otočku volantu o více než 180 stupňů, při jízdě v terénu je to ale pravý opak. V tomto případě mějte vždycky palce venku, protože pouze tak vám nehrozí jejich poranění například při nečekaném vjetí do hluboké díry (volant se sám rychle otočí a palce mu v tom moc nezabrání). Stejně tak se doporučuje mít palce venku v případě hrozící autonehody.

Poloha palců má vliv také na cítění vozidla, respektive zpětné vazby v řízení. S palci uvnitř jste na volant lidově řečeno zavěšeni, s palci venku se do něj ale více zapíráte a máte větší prostor k vnímání práce předních kol. V žádném případě ale nedržte volant křečovitě. Měli byste jej tisknout jenom silou nezbytnou k přesným změnám směru, nikoliv vyšší, protože se tak sami připravujete o zpětnou vazbu, jízda je stresující a rozhodně ne elegantní. Typickým příkladem je třeba jízda na sněhu, když si chcete s autem užít trochu přetáčivé zábavy. Není potřeba s volantem cukat jako pominutí, zde více než kdy jindy platí, že v lehkosti a eleganci je síla!