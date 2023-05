Víte, kdy nesmíte jet na zelenou? Plno českých řidičů stále tápe

Světelné křižovatky by měly učinit křižovatku bezpečnější a současně by měly přispět k vyšší plynulosti. Jak ale nejspíš mnozí z praxe víme, v dobách dopravní špičky jsou často zdrojem stresujících a nervy drásajících situací, kterým by se přitom dalo celkem jednoduše předejít.

Mezi nejčastější důvody zbytečného ucpávání křižovatek patří například pomalé rozjezdy řidičů, kteří věnují svou pozornost něčemu jinému. Problémy však mohou způsobit i řidiči, kteří si při odbočování nenajedou ke straně.

Video se připravuje ...

V některých případech ale plynulejšímu provozu naopak pomůže, když se řidiči do křižovatky zbytečně nehrnou. Nemluvíme přitom jen o riskantních průjezdech na červenou, které mohou ohrožovat ostatní.

Pokud totiž řidič vidí, že křižovatkou nemůže projet a zůstane v ní stát, neměl by do ní vjíždět ani na zelenou. Riskuje totiž, že zablokuje řidiče v ostatních směrech, které mohou mít zelenou. Tím tak průjezd křižovatkou zbytečně omezí. Ostatně na tento případ pamatuje i zákon.

Video se připravuje ...

Silniční zákon č. 361/2000 Sb., konkrétně § 22, ve svém třetím odstavci říká: „Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.“

Zmiňované výjimky přitom pamatují na povinnost snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a povinnost dát přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo. Pokud tedy vidíte, že za křižovatkou provoz stojí, raději chvíli počkejte.