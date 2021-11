Víte, že první Dacia Duster mohla vypadat jako Renault 4?

Renault pod současným vedením generálního ředitele Lucy de Mea hodlá využít svého historického odkazu a oživí některé úspěšné modely ze své historie. Na scénu se tak má vrátit Renault 5 v podobě náhrady za dnešní Zoe, mluví se také o oživení Renaultu 4 ve formě městského SUV s elektrickým pohonem. Právě Renault 4 se mohl v moderní interpretaci vyrábět už dávno.

Když se totiž připravovala první generace Dacie Duster uvedená v roce 2010, zvažovalo se původně, že automobil s interním kódem H79 bude prodáván se znaky mateřského Renaultu. A v této souvislosti se zvažovaly různé designérské styly, z nichž jeden nápadně připomínal právě někdejší Renault 4.

Však podívejte na jeden koncepční návrh. Celková silueta je už sice známá z pozdějšího sériového Dusteru, včetně bočního prosklení, příď je však zcela jinak řešená, s kulatými světlomety a maskou připomínající model čtyři. Stejně tak řešení zádě Renault 4 evokuje, svými vertikálně orientovanými koncovými světly a ztvárněním víka zavazadelníku.

Během vývoje však designéři myšlenku oživení Renaultu 4 začali postupně opouštět. Pozdější návrhy jsou tak už krokem od retro stylizace, koncepce přídě ještě zůstávala podobná, hranaté světlomety ale celkový styl výrazně změnily. Stejně tak se postupně měnily také zadní partie.

Retro styl byl pak definitivně odmítnut poté, co bylo rozhodnuto o tom, že chystané SUV se bude v Evropě prodávat se znaky Dacie. Renault se rozhodl postupně rozšířit portfolio značky zaměřené na cenově dostupná auta, a to právě také o levné SUV. Ukázalo se to jako prozíravý tah, Duster se stal nesmírně populárním automobilem a je tak dnes klíčovým modelem Dacie. Nutno ale podotknout, že na mimoevropských trzích nebo třeba v Rusku vůz znají jakožto Renault Duster. Renault se totiž na těchto trzích rozhodl vůz prodávat se svými znaky, v lehce upravené formě.

K návratu Renaultu 4 tedy zatím nedošlo. Nyní se však pomalu rýsuje. Ještě letos by mohl být představen koncept, a to v rámci oslav 60 let od představení původního auta. Ten má definitivně avizovat příchod sériové verze, která má dorazit někdy kolem roku 2025. Naváže na dříve uvedený elektrický Renault 5, podobně jako on má být stylový a zároveň cenově dostupný. Jen nepůjde o malý hatchback, ale městské SUV.

Původní Renault 4 se mimochodem vyráběl mezi lety 1961 až 1994. Svým způsobem byl reakcí na tehdy už zastarávající Citroën 2CV, z jehož chyb a konstrukce datované do třicátých let se měl poučit. Rovněž však mělo jít o dostupný automobil pro masy, což se povedlo, Renault 4 vznikl ve více než osmi milionech kusech.