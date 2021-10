Volkswagen Crafter 2.0 TDI (130 kW) Freestyle – Pro spaní i pro motorku

Užitkové automobily jsou univerzálními nástroji, které zvládnou nabídnout optimální řešení pro různorodou klientelu. V tomto směru svoji variabilitu v nedávném srovnání prokázal Volkswagen Crafter - na stejném základu je tu 6.836 mm dlouhá skříňová dodávka s obřím nákladovým prostorem, stejně jako obytná Grand California 600 umožňující spaní pro rodiny až s dvěma dětmi. Variabilita Crafteru je ale nevídaná i díky externím přestavbám.

Dokazuje to právě dnes testovaný kousek, Volkswagen Crafter s přestavbou Freestyle od společnosti SICAR, známé hlavně pro stavbu sanitních vozidel. Ta se prezentuje jako jednoduché obytné vozidlo, které lze přestavbou proměnit do minibusíku schopného převézt až osm osob nebo třeba do velké dodávky. Jak to funguje?

Hrátky s kabinou

Základem je Crafter se středním rozvorem a prosklenou karoserií, kterou doplňuje balíček od firmy SICAR. Jeho primární součástí je rozkládací lůžko o délce dva metry a šířce 1,8 metru, díky čemuž zcela vyplňuje šířku kabiny. Dvě dospělé osoby se tu tak vyspí, pravdou ale je, že nijak zvlášť pohodlně. Přece jen mi postel nepřišla zrovna komfortní. Stejně tak tu chybí otevírací zadní okénka pro vyvětrání nebo záclonky pro zakrytí oken, pořád je to totiž v zásadě civilní Crafter.

Postel je každopádně navržena tak, aby zabírala málo místa a umožnila převoz zavazadel, i těch rozměrných. Sklápí se tedy směrem k bokům kabiny a uvolňuje prostor uprostřed. Jsou tu pod ní dokonce i skříňky na drobnosti, bohužel však jejich vnitřní prostor silně omezuje tvar podběhů. Dovedl bych si tu tak představit i nějaké skříňky u stropu.

Spaní je tedy kompromisní, SICAR ostatně zdůrazňuje, že jde o jednoduché obytné auto. Proto tu bohužel nenajdete žádné obvyklé vychytávky karavanů, jako je kuchyňka, lednička nebo dokonce záchod. Na druhou stranu, kempy jsou už dnes slušně vybaveny, a tak se bez takových vymožeností dokáže leckdo obejít. Respektive se tomu přizpůsobí. A třeba vezmou vlastní vařič a externí ledničku, které se díky bohatému vnitřnímu prostoru dovnitř snadno vejdou. Díky markýze a židličkám si navíc i v tomto případě užijete kempingového večerního relaxu.

Volkswagen Crafter 2.0 TDI (130 kW) Freestyle

To jako malý busík je každopádně tenhle Crafter o poznání praktičtější. Upravená, voděodolná podlaha s protiskluzovým provedením má v sobě zabudované lišty, do nichž se uchytávají jednotlivé sedačky. Jde to trochu ztuha, navíc jednotlivá sedadla neváží zrovna málo, umožňuje to však různé konfigurace kabiny. S trochou tréninku to navíc zvládnete za pár minut a hlavně, díky rychloupínacímu systému v podstavci sedadel, bez nářadí. Prostoru je tu navíc opravdu hodně, a tak má dostatek místa každý cestující. Jde navíc o poctivá "Kaptain Comfort" sedadla, která jsou opravdu pohodlná.

Pokud nicméně hodláte často využívat skládací lůžko, doporučuje SICAR přepravovat maximálně pět osob, kvůli snazší manipulaci se sedadly. Když je to ale potřeba, klidně můžete zvolit konfiguraci se čtyřmi řadami sedadel. Naopak, když převážet cestující nepotřebujete, můžete z tohoto Crafteru vytvořit dodávku s obřím nákladovým prostorem dlouhým 3.450 mm v úrovni podlahy.

Právě praktické lišty však umožňují do nich upevnit nejen sedačky, ale také třeba různé držáky. SICAR konkrétně nabízí držák na motorku s automatickým upnutím kola. Díky rozkládací posteli se přitom motocykl vejde právě do prostoru uvolněného sklopeným lůžkem. A co víc, podle SICARu se sem můžou vejít klidně dvě menší motorky. To už si ale s konfigurací sedadel musíte trochu pohrát.

Levný ale není

Pravdou ale je, že SICAR za přestavbu nežádá málo. Balíček pro konkrétní vůz na fotografiích vyšel na 465.332 korun, což z něj nedělá zrovna superdostupnou záležitost. Hlavně to ale dále posune cenu Crafteru do nečekaných výšin. Testovaný model byl vybaven tím nejlepším v nabídce, tedy nejsilnější verzí turbodieselu 2.0 TDI s výkonem 130 kW, navíc doplněnou o osmistupňový automat a pohon všech kol. To samo o sobě v základu stojí přes 1,25 milionu korun včetně daně. Připočtěte k tomu nějakou komfortní výbavu navíc, jako adaptivní tempomat (+29.681,-), vyhřívaná přední sedadla (+8.140,-), mechanickou uzávěrku diferenciálu (+18.587,-), v podstatě nezbytná parkovací čidla (+28.116,-) a další prvky, a jste najednou na částce 1,9 milionu. A když k tomu připočtete cenu přestavby SICAR, dostanete se na více než 2,3 milionu Kč. Ano, Volkswagen sice slibuje akční ceny při dotázání se u prodejce, i tak je to ale hodně.

Samotná jízda pak odpovídá dříve testovaným Crafterům. Součástí přestavby od SICARu je sice rovněž zateplení a odhlučnění přepravního prostoru, přesto Crafter při jízdě nezapře svůj dodávkový původ. Na dálnici tak při 120 km/h znatelně slyšíte vítr vanoucí kolem karoserie, nezatížený vůz pak dá vědět o odskakování zadních kol, stejně jako o bočním větru.

Testovaná kombinace silného turbodieselu 2.0 TDI o výkonu 130 kW s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol však zaslouží pochvalu. Takto silný motor už dokáže zhruba šest metrů dlouhou dodávku obstojně rozpohybovat, a to i v dálničních rychlostech. Spotřeba se ve městě pohybuje kolem osmi až deseti litrů podle provozu, dálniční tempo při 120 km/h znamená odběr asi devíti litrů na 100 km.

Automat pak možná řadí poněkud pomalu, avšak naprosto hladce, a to i při rozjezdech, které nejsou cukavé. Čtyřkolka se pak může hodit, když vyrazíte nejen do deštěm zkrápěného kempu. Trakci přitom pomáhá i příplatková mechanická uzávěrka diferenciálu (+18.587,-).

Díky vysokému posazu je z Crafteru dobře vidět, příplatkové diodové světlomety mají slušný dosvit. Samotná palubní deska sice využívá tvrdých "dodávkových" plastů, je však poctivě zpracována. Navíc je přehledná, s dobře známými prvky z osobních Volkswagenů. Tedy z doby, kde ještě sázely na poctivá tlačítka a mechanické ovladače. Jen škoda přezbrojení na konektory USB-C, kterým ještě ne všechny chytré telefony jsou přizpůsobeny. Zato jsou plusem asistenční systémy jako adaptivní tempomat nebo hlídání mrtvého úhlu, které usnadní řízení, hlavně na dlouhých trasách.

Závěr

Volkswagen Crafter už v předchozích testech dokázal, že je univerzálním nástrojem, který si každý zákazník zvládne uzpůsobit svým potřebám. Přestavba Freestyle od společnosti SICAR cílí na tu klientelu, která ocení univerzální charakter - tenhle Crafter zvládne přepravit až osm osob, zároveň však jednoduchou přestavbou zvládá přepravit motocykl třeba na dovolenou a umožní se uvnitř vyspat. A když je potřeba, je prostě jen dodávkou s obřím nákladovým prostorem.

Cílovou klientelou nejsem, přece jen se mi zdá těch kompromisů až moc, spaní tak pohodlné není a i ty skříňky jsou prostorové omezené, kvůli podběhům. Líbí se mi ale možnost snadné úpravy konfigurace kabiny. Jako hlavní nevýhodu nicméně vidím cenu, Volkswagen sice slibuje, že u prodejce dostanete slevu, i tak je ceníková částka konkrétního testovaného kusu přesahující 2,3 milionu zkrátka hodně. Vždyť obytná Grand California 600 startuje na 1.596.395 Kč. Jasně, to už je ryze obytné auto, raději bych si ale k němu pořídil na motorku vozík.

Jenže cílovka má jasno, když potřebujete univerzála zvládajícího převézt osm osob a zároveň umožňujícího přespání, Grand California pro vás není a musíte volit právě třeba Crafter Freestyle, i přes jeho kompromisy. Ve výsledku je to zajímavé auto, avšak jen pro úzkou skupinku zákazníků, která jej pochopí a skutečně využije jeho schopnosti.

Nejlevnější verze modelu 761.090 Kč (2.0 TDI/75 kW střední rozvor skříň) Základ s testovaným motorem 1.255.454 Kč (2.0 TDI/130 kW 8AU 4Motion střední rozvor skříň) Testovaný vůz bez příplatků 1.255.454 Kč (2.0 TDI/130 kW 8AU 4Motion střední rozvor skříň) Testovaný vůz s výbavou 2.369.428 Kč (2.0 TDI/130 kW 8AU 4Motion střední rozvor skříň)

Plusy

Variabilní kabina

Variabilní možnosti výbavy

Hladce řadicí převodovka

Obstojná dynamika

Minusy