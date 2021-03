Volkswagen Golf GTE – Bez kompromisů to nepůjde

Osmičkový Golf debutoval na podzim roku 2019 a po uvedení standardní verze Volkswagen postupně představil i celou řadu dalších variant. Ochuzeni jsme samozřejmě nezůstali ani o sportovní deriváty. Vrcholem bude plnotučné „erko“, na ostrou předokolkovou konkurenci si chce zase posvítit stálice v podobě GTI. Nezapomnělo se ani na alternativní verze, a sice turbodiesel GTD a právě testované „gé-té-éčko“, tedy takové GTI do zásuvky.

Ještě než dojde na samotný test, dovolte mi připomenout naše nedávné video. Hodně se mluví o tom, že plug-in hybridy mají s dobitou baterií báječnou spotřebu, ale když šťáva v akumulátorech dojde, žerou jako tank. Na toto tvrzení jsme si posvítili a vyzkoušeli, jakou má plug-in hybridní Golf spotřebu ve městě s doplněnou energií a bez. Pro zajímavost jsme pak hodnoty porovnali ještě s dlouhodobým mildhybridním Golfem 1.5 eTSI.

Starý známý

S technikou Golfu GTE se nepotkáváme poprvé, neboť shodné komponenty i technické parametry sdílí s před časem testovanou Octavií RS iV. Srdcem je přeplňovaná zážehová čtrnáctistovka TSI kombinovaná s jedním elektromotorem. Spalovací motor má 110 kW od pěti do šesti tisíc otáček a 250 newtonmetrů točivého momentu od 1550 otáček. Agregátu vypomáhá třífázový synchronní elektromotor s permanentními magnety, jenž dodává dalších 85 kW a 330 newtonmetrů. Systémové hodnoty jsou ve finále 180 kW a 400 N.m. Podobně jako v Octavii najdete plug-in hybrid i v civilní, nesportovní verzi. Tam má s jiným naladěním řídicí jednotky 150 kW a říká se jí eHybrid.

Předokolka se pojí s tříspojkovou samočinnou převodovkou DSG. Lithium-iontové akumulátory umístěné před zadní nápravou mají kapacitu 13 kWh, využitelných zůstává 10,3 kWh. Zbylá kapacita představuje ochranu třeba před úplným vybíjením, které by mělo zásadní vliv na životnost 135 kilogramů vážících baterií. Taková porce techniky navíc přináší logicky vyšší váhu, pohotovostní hmotnost Golfu GTE je vyčíslena na 1624 kg. Uživatel se také musí spokojit s menší palivovou nádrží, jež pojme necelých 40 litrů paliva.

Rychlonabíjení byste tu z principu věci hledali marně. Podle výrobce nekoresponduje s myšlenkou, kdy je vůz dobíjen přes noc, případně přes den v práci. A také by to stálo další peníze navíc. S rychlým dobitím baterek za několik desítek minut jsme se setkali jen u plug-in hybridního Mercedesu. Golf GTE pracuje s maximálním nabíjecím výkonem 3,6 kW, takže se z wallboxu nabije za tři a půl hodiny, z klasické domácí zásuvky to pak trvá nějakých pět hodin. Při testu mě potěšilo, že se doba nabíjení výrazně nelišila od tabulkových hodnot, a to ani při únorových teplotách kolem nuly.

Svižný. A lepší

S nabitými bateriemi umí GTE skvěle vystřelit z místa, stejně tak mu velmi dobře jde pružné zrychlení v přímce. Tady těch 180 kW nemáte důvod nevěřit, při přípravě předjížděcího manévru není potřeba dvakrát rozmýšlet, protože i reakce na sešlápnutí plynového pedálu jsou okamžité. Připojování spalovacího motoru zase takřka nezaznamenatelné.

Volkswagen Golf GTE

Bez šťávy v akumulátorech je to logicky o něco horší, i když není pravda, že by plug-in hybrid spoléhal je na 110kW spalovací motor a těžké baterie tahal zbytečně s sebou. On totiž vůz i bez šťávy zvládne pracovat jako klasický hybrid a chytře využívá elektřinu získanou například rekuperací. Pokud máte vybito, případně šetříte elektřinu v bateriích na později, počítejte s odběrem kolem šesti litrů. S nabitými baterkami pak záleží, kde a jak se pohybujete. Ve městě a na okreskách se systém spoléhá především na elektřinu a apetit paliva se opravdu počítá jen v nižších jednotkách litrů. Stokilometrová cesta do práce s 60 kilometry dálnice, 20 km okresek a 20 km popojíždění po Praze si řekla o 3,5 litru a 6,6 kWh. Pouze na elektřinu by auto v únorových dnech zvládlo nějakých 40 kilometrů.

Svižnost autu nechybí, ale čekat od něj jízdní vlastnosti klasického gé-té-íčka také nelze. Pravdou ale je, že pocitově působí GTE násobně sportovnějším dojmem než Octavia RS iV. Jako by se v kratší a tužší karoserii hatchbacku dařilo všechnu tu hmotnost navíc zdárně zamaskovat. Plug-in hybrid sice není tak lehkonohý a zábavný jako jeho benzinový ekvivalent, ale oproti mladoboleslavskému výrobku jsem neměl pocit, že by se gé-té-éčko hbitější jízdou vyloženě trápilo. Jasně, v utažených zatáčkách brzy narazíte na limity, vcelku dlouho je však auto s nízkým těžištěm jízdně neutrální a hezky čitelné. Řízení bohužel nedává žádnou velkou zpětnou vazbu, alespoň však není přehnaně přeposilované. Ve výsledku se tedy s GTE jezdí velmi příjemně.

Golf GTE obouvá osmnáctipalcová kola a má příplatkové adaptivní tlumiče DCC se širokým rozpětím nastavení. Vzadu najdeme sofistikovanou víceprvkovou nápravu a součástí standardní výbavy je rovněž elektronická uzávěrka diferenciálu XDS. Podvozek je už v komfortním módu hezky tuhý, ne však přehnaně prkenný. Přepnutí do sportovního režimu pak tento pocit ještě zintenzivní. Neznamená to ale, že by z vás obyčejná přeprava z bodu A do bodu B měla vytřást duši, v takové situaci Golf GTE hezky žehlí nerovnosti, jen na opravdu velkých dírách se ozve nepříjemná tupá rána.

Vypadá k světu

Sportovní golfy nikdy neměly ambice strhávat na sebe pozornost kolemjdoucích a platí to i v poslední osmé generaci. Pravdou ale je, že takto nakonfigurované gé-té-éčko se mi hodně líbí. Bílé lakování s perleťovým efektem doprovází panoramatická střecha, již zmiňované osmnáctky a nechybí ani sportovně tvarovaný přední nárazník. Že nejde o klasické GTI prozrazuje modrý proužek v masce, odznáček GTE, víčko ukrývající dobíjecí konektor v levém předním blatníku a především „elektrické“ registrační značky, na které u nás Golf GTE s emisemi CO 2 34 g/km s přehledem dosáhne.

Volkswagen Golf GTE

Jestli má Octavia RS iV někde navrch, pak je to určitě zpracování interiéru. Oproti Golfu působí materiály uvnitř hodnotnějším dojmem, ani ostré verzi se základní cenovkou lehce pod milionem se ve Volkswagenu nesnažili použité lacinější materiály jakkoliv zamaskovat či interiérovou šeď rozbít nějakým zajímavým dekorem. Škoda. Ale kupříkladu samotné sedačky jsou parádní a jejich výrazné boční vedení tělo skvěle podrží v zatáčkách.

Dotykové prostředí, skrz které se nastavuje drtivá většina funkcí, už jsme probrali v mnoha testech. Na spoustu věcí se dá zvyknout, ale pokud bych si mohl vybrat alespoň jednu věc, rozhodně bych se přimlouval za návrat klasického panelu klimatizace. Lišta pod obrazovkou je nepodsvícená a v noci nepoužitelná a hlasové ovládání ještě není tak odladěné, aby jednoduché stisknutí čudlíku plnohodnotně nahradilo.

Závěr

Golf GTE není GTI s třetinovou spotřebou a předpokládám, že jej takto potenciální zájemce ani nevnímá. Ano, auto okamžitě zareaguje na sešlápnutí plynu a vystřelí vpřed, ať už z místa, nebo při potřebě předjíždět. Úplný hot hatch to ale není. I když na mě testovaný golf působil sportovnějším dojmem než Octavia RS iV, vlastně mě jen utvrdil, že spojení elektřiny a sportování je vždy o kompromisech.

GTE potěšilo především naladěním podvozku, stejně jako příjemným řízením a pohodlnými sedačkami. Snad se inženýři v rámci faceliftu ještě trochu pověnují té tolikrát omílané kabině a dotykovému ovládání všeho. Nebýt toho a někdy až příliš okaté snaze šetřit, nebylo by snad novému Golfu jako takovému co vyčítat.

Nejlevnější verze modelu 980.900 Kč (Golf GTE/180 kW) Základ s testovaným motorem 980.900 Kč (Golf GTE/180 kW) Testovaný vůz bez příplatků 980.900 Kč (Golf GTE/180 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.174.200 Kč (Golf GTE/180 kW)

Plusy

Hezká konfigurace testovaného vozu

Sladěný pohonný systém

Odšťuch z místa a dynamika v přímce

Pohodlné sedačky

Minusy