Volkswagen Golf VIII zná první české ceny, na úplný základ si ještě počkáme

Základem na českém trhu bude Volkswagen Golf s motorizací 1.0 TSI 81 kW, který by měl startovat na částce 479.900 Kč. Novinka tak bude o celých 27.000 Kč dražší, než v současnosti nejlevnější model sedmé generace. To se však Volkswagen pokusí vykompenzovat výrazně bohatší základní výbavou.

V té by neměly chybět například LED přední i zadní světla, bezklíčové odemykání, digitální přístrojový štít, mobilní internetové služby We Connect a We Connect Plus, automatická klimatizace, jízdní asistent Lane Assist, atd. Zajímavostí českého trhu bude také standardní zimní paket, který nabídne vyhřívaná přední sedadla, volant nebo trysky ostřikovačů.

Nejdostupnější verze nového Golfu se však začne vyrábět až v osmém týdnu tohoto roku a v konfigurátoru byste ji tak zatím hledali marně. Navíc bude dostupná jen a pouze s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 81 kW.

Prozatím nejdostupnější výbavou nového VW Golf na českém trhu je tak výbava Life. Cena začíná od 548.900 Kč a to v kombinaci s motorem 1.5 TSI EVO 96 kW a manuální 6st. převodovkou. Pro zájemce o vznětové motory je připraven turbodiesel 2.0 TDI 85 kW (od 593.900 Kč) a příznivci ekologie mohou sáhnout po 48V mild-hybridu 1.5 eTSI 110 kW mHEV v kombinaci se sedmistupňovým DSG, který startuje od 653.900 Kč. Časem by se však ve výbavě Style měl objevit i motor 1.0 TSI 81 kW, se kterým by měla tato výbava startovat na částce již od 524.900 Kč.

Ve výbavě Life už přitom zákazníci dostávají například 16“ litá kola, akustický parkovací systém ParkPilot, automatickou 3-zónovou klimatizaci climatronic, adaptivní tempomat ACC s Front Assist, bederní opěrku, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, variabilní podlahu zavazadlového prostoru nebo ambientní osvětlení interiéru I s výběrem z 10 barev.

Současným vrcholem českého konfigurátoru je výbava Style, která v kombinaci s motorizací 1.5 TSI 96 kW startuje na částce od 614.900 Kč. Opět však nechybí ani turbodiesel 2.0 TDI, tentokrát s výkonem již 110 kW (startující od částky 761.900 Kč), nebo mild-hybridní 1.5 eTSI 110 kW 7DSG mHEV s cenou od 716.900 Kč.

Golf VIII: Technická data a ceník dostupných motorizací Motor 1.5 TSI 96 kW 1.5 TSI 110 kW 1.5 eTSI 110 kW* 2.0 TDI 85 kW 2.0 TDI 110 kW Zdvihový objem [cm3] 1498 1498 1498 1968 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 96/5000-6000 110/5000-6000 110/5000-6000 85/3250-4000 110/3500-4000 Točivý moment [N.m/min] 200/1400-4000 250/1500-3500 250/1500-3500 300/1600-2500 360/1600-2750 Převodovka 6M 6M 7A 6M 7A Max. rychlost [km/h] 214 224 224 202 223 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,2 8,5 8,5 10,2 8,8 Komb. Spotřeba [l/100 km] 4,7 4,7 ? 3,5 3,7 Základní cena Life [Kč] 548.900 569.900 653.900 593.900 - Základní cena Style [Kč] 614.900 638.900 716.900 - 761.900

Ve výbavě se pak objevují například 17“ litá kola, LED světlomety PLUS, Sedadla ergoActive ArtVelours, Paket světla a výhledu vč. Light Assist, Navigace Discover Pro s bezdrátovým App Connect, Lane Assist + Side Assist, Pre Crash, Paket zrcátka nebo ambientní osvětlení interiéru II s výběrem z 30 barev.

Nejvyšším stupněm výbavy, který však v ceníku prozatím nenajdeme, by měla být sportovně pojatá verze R-Line. Ta bude v základu osazena motorizací 1.5 TSI o výkonu 110 kW, se kterým bude startovat na částce od 650.900 Kč. Na zahájení výroby bychom si však měli počkat zhruba na konec první poloviny tohoto roku.

Ve výbavě by pak neměla chybět například 17“ litá kola, sportovně tvarované sedačky, sportovní podvozek, progresivní řízení a samozřejmě odpovídající designové úpravy interiéru a exteriéru, včetně ztmavení zadních skel.

První vozy Volkswagen Golf osmé generace by se mohly na českých silnicích začít objevovat již během března. V průběhu následujících týdnů a měsíců pak očekáváme rozšíření oficiální české nabídky o nové výbavové stupně a motorizace, včetně plug-in hybridů a sportovních modelů GTI nebo R, a zapomenout nemůžeme ani na vyhlíženou karosářskou variantu kombi.