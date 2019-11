Volkswagen pracuje na novém Golfu Variant. Bude vypadat takto?

Konec letošního roku je u Volkswagenu ve znamení důležité premiéry. Světu se představila osmá generace modelu Golf, dlouhodobě nejprodávanějšího vozu v Evropě. Novinka zatím debutovala ve formě pětidveřového hatchbacku, počítá se ale i s kombíkem. A přiložené nákresy naznačují, jak by mohl vypadat.

K dispozici máme hned dva různé návrhy. Bílý automobil pochází od brazilského designéra Klebera Silvy, zatímco žlutý kombík je dílem českého grafika Jana Lušovského. Oba se však ve svých vizích náramně shodli a my nemáme důvod pochybovat, že se nějak zásadně odliší od reality.

Podobně jako hatchback, tak i Golf Variant by měl projít největší proměnou v předních partiích, které jsou díky nízkým světlometům výraznější než u předchůdce. Také záď by měla být do velké míry shodná s hatchbackem, s nímž by měl být sdílen rozvor 2.636 mm. Ukrývat by měla zavazadelník o podobném objemu jako dnešní Golf Variant, který poskytuje 605 litrů.

Golf 8 Variant by měl debutovat během následujících měsíců, do prodeje by se pak měl dostat v polovině roku 2020, tedy s několikaměsíčním zpožděním po hatchbacku.

Technika pod kapotou bude převzata z hatchbacku, k dispozici tak vedle konvenčních variant na benzin a naftu budou také mildy-hybridy, plug-in hybridy nebo varianta na CNG. Nabídce by opět neměl chybět ani pohon všech kol, který je na vybraných trzích nesmírně žádaný. Jako vrchol by měla sloužit verze Golf R s benzinovým dvoulitrem v útrobách.

Volkswagen Golf osmé generace bude podle všeho dostupný pouze ve dvou karosářských variantách – jako představený pětidveřový hatchback a chystaný kombík Golf Variant. Ten by měl opět dorazit i jako zvýšený Golf Alltrack.

S třídveřovou verzí už se kvůli nízkým prodejům nepočítá. Mračna se pak stahují také nad MPV Golf Sportsvan, ve Wolfsburgu se navzdory stále slušným modelům uvažuje nad tím, že by Golf Sportsvan a Touran do budoucna nahradil jediný model. Nepočítejme ani s návratem Golfu Cabriolet. Od Golfu odvozený sedan Jetta nicméně přijde, zřejmě ale opět ne do západní Evropy.