Volkswagen Group zavře všechny své evropské továrny kvůli koronaviru. Až na tři týdny

Německá automobilová skupina Volkswagen Group uzavře své evropské závody, a to na dva až tři týdny. Největšího evropského výrobce automobilů k tomu vede pandemie způsobená novým typem koronaviru a s ní související odbytové potíže. Poslední směna ve většině provozů bude tento pátek, oznámil koncern.

„Vzhledem k významnému zhoršení odbytu a zvýšené nejistotě, co se týče dodávek dílů do našich závodů, zastavíme v nejbližší době výrobu v závodech, které provozují značky koncernu,“ uvedl k tomu generální ředitel VW Group Herbert Diess.

Zavírání továren německého koncernu odstartovala už minulý týden značka Lamborghini, která je součástí VW Group od roku 1998. „Toto opatření je v mimořádné situaci, v níž se právě v Itálii nacházíme, aktem sociální odpovědnosti a vysoké vnímavosti vůči našim lidem,“ komentoval rozhodnutí zavřít provoz až do 25. března přímo generální ředitel Lamborghini Stefano Domenicalli s tím, že situaci bude firma nadále pečlivě sledovat, aby mohla flexibilně reagovat a ve správné chvíli opět rozběhnout výrobu.

Zavřít musel i Seat domovský závod v Martorellu nedaleko Barcelony, Španělsko totiž patří mezi nejvíce zasažené země koronavirem v Evropě. Následně po uzavření závodů značky Škoda volaly odbory mladoboleslavské automobilky, a to poté, co se u jednoho ze zaměstnanců skladu dílů Škoda Parts Center prokázalo onemocnění koronavirem. Automobilka sice dezinfikovala tamější pracoviště a společné prostory a do karantény poslala kolegy nemocného, kteří s ním přišli do styku, přesto to podle odborů nestačilo.

K podobnému kroku se již dříve uchýlila konkurenční Skupina PSA. Také její vedení se rozhodlo uzavřít veškeré evropské továrny, a to z důvodu nárůstu počtu vážných případů nakažení nemocí COVID-19 v blízkosti některých výrobních závodů a výpadků dodávek ze strany klíčových dodavatelů a prudkého poklesu poptávky na automobilových trzích.

Minimálně do 27. března tak zavřou veškeré závody značek Citroën, Peugeot a Opel ve Španělsku, Francii, Německu, Velké Británii, Portugalsku, Polsku a na Slovensku, přičemž výroba bude postupně zastavována během tohoto týdne. Konkrétně trnavský závod zastaví produkci ve čtvrtek 19. března.

Své evropské továrny se už rozhodl také zavřít italsko-americký koncern Fiat Chrysler Automobiles, a to nejen ty v domovské Itálii, ale také v polských Tychách a srbském Kragujevaci.