Volkswagen ID.3 je po velkém testu autoklubu ADAC. Elektromobil si pochvaloval i Svět motorů

Jaká je dlouhodobá životnost elektromobilů? Německý autoklub ADAC přináší nejnovější poznatky z dlouhodobého testu elektrického Volkswagenu ID.3, se kterým inženýři testovacího a technického centra z Bavorska ujeli už přes 100 tisíc kilometrů. Nejdůležitější zkušenosti pro všechny současné i budoucí majitele se pochopitelně týkají očekávaného poklesu kapacity vysokonapěťového akumulátoru i zlepšování vozu s každou aktualizací.

K prvnímu dlouhodobému testu elektrického Volkswagenu si autoklub ADAC vybral model ID.3 Pro S s využitelnou kapacitou 77 kWh. Volkswagen uvádí, že na všechny elektromobily z rodiny ID. poskytuje záruku, že sada akumulátorů bude mít po osmi letech provozu nebo 160 tisících ujetých kilometrech minimálně 70 procent své původní využitelné kapacity.

Vysokonapěťová sada akumulátorů ani po 2,5 letech provozu nevykazuje žádné abnormality. Technici chtěli hranici 100 tisíc kilometrů překonat co nejdříve, a proto ID.3 dobíjeli zejména výkonných „rychlonabíječkách“, což se při dlouhodobém pravidelném využívání může negativně projevit na životnosti akumulátoru.

Po více než 100 tisících kilometrů s častým čerpáním energie na rychlonabíječkách má testovaný Volkswagen ID.3 Pro S stále ještě 93 procent původní využitelné kapacity. ADAC všem majitelům i budoucím zákazníkům dává důležitou radu, aby pravidelně instalovali aktualizace softwaru. Během dlouhodobého testu jich ID.3 obdržel hned několik.

Spolu odstraněním různých chyb byl zvýšen nabíjecí výkon až na 170 kW a pozitivní vliv to mělo také na spotřebu elektrické energie. Ve Volkswagenu ID.3 se navíc objevil i inteligentní plánovač tras, který si od ADACu vysloužil pochvalu. Na delší trase plánuje nabíjení tak, aby vůz dojel do cíle co nejdříve, přičemž zohledňuje i aktuální dopravní situaci a prognózy jejího vývoje. Vyhodnocování nabíjení probíhá dynamicky a řídí se i výkonem nabíjecích stojanů.

Dlouhodobý test Volkswagenu ID.3 ve Světě motorů

O kvalitách elektrického Volkswagenu ID.3 se přesvědčili i naši kolegové ze Světa motorů. Během jednoho roku a více než 34 kilometrů jim elektromobil ve stejné specifikaci Pro S fungoval bez závad, ale bohužel už se nedočkali aktualizaci řešící vysokou zimní spotřebu. Tu ve svém hodnocení zmiňuje i ADAC, protože především na krátkých trasách a při zimních teplotách od 0 do 5 °C je byla výrazně nižší.

Redaktoři Světa motorů si u elektromobilu ID.3 pochvalovali zejména výborný rejd a skvělou obratnost zatáčkách, kterou významně ovlivňuje pohon zadních kol. Elektromobily současně okouzlí okamžitou odezvou na plyn a solidní akcelerací v nižších rychlostech.

K hlavním negativům českého dlouhodobého testu naopak patří nemožnost nastavení rekuperace pádly a příliš citlivě zasahující dynamická stabilizace. Vyšší spotřeba v zimních měsících již byla vyřešena aktualizací. S celkovým hodnocením se můžete seznámit ve výše uvedeném článku.