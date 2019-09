Volkswagen nekoupí Teslu. Ani tehdy, když zkrachuje

Americký The Wall Street Journal v srpnu naznačil, že Volkswagen chce investovat do Tesly. Vložené prostředky německého giganta mu měly rychle zajistit podíl na celosvětovém trhu s elektromobily. Elon Musk se však nechtěl vzdát své vedoucí pozice a 28. srpna řekl, že automobilka zůstane veřejně obchodovatelnou společností. A teď je najednou všechno jinak i z německé strany.



Investice do Tesly generální ředitel Herbert Diess na IAA ve Frankfurtu rezolutně odmítl. „Obdivuji, co pan Musk dokázal v oblasti elektromobilů, ale tohle všechno můžeme udělat také. Neuvažujeme o koupi podílu v Tesle.“ V souvislosti s představením produkční verze kompaktního elektrického hatchbacku ID.3 na IAA jsou jeho slova logická. Proč by měl VW mrhat financemi v dlouhodobě ztrátovém projektu, notabene se spojovat s konkurencí? Navíc sice s dejme tomu průkopnickou, avšak kontroverzní firmou? Pomíjím fakt, že elektromobily mají za sebou takřka 190 let vývoje, tedy delší čas než automobily se spalovacími motory.

„Pro nás je užitečné, co Elon Musk udělal, protože nás to opravdu tlačí k elektrifikaci. Auta jsou to pěkná a já je rád řídím. Vstupní krok do této oblasti automobilového průmyslu je odvážný, znamená hodně vysoké investice,“ řekl dále. Pravda, vstupem do americké firmy by mohl Volkswagen ušetřit, jenže výsledek je vzhledem k finanční situaci Tesly nejistý a sám už za vývoj utratil dost. Rodinka ID se navíc v dalších třech letech, tedy do roku 2022, značně rozroste.



Diess věří, že VW bude mít oproti Tesle výhodu. „V dlouhodobém výhledu na tom můžeme být lépe, protože jsme obří. V hardwaru není zas až takový rozdíl, máme také svébytnou platformu pro elektřinou poháněná vozidla. Pravda, Tesla je na výrobce elektromobilů už také docela velká.“ Oproti gigantovi s velkým portfoliem se, pravda, stále jedná o malovýrobce. Za letošní první pololetí vzniklo 164.148 vozů a 158.200 jich našlo nové zákazníky po celém světě. Nejprodávanější řadou se stal nejmenší Model 3 (128.450 kusů).



Šéf VW dále pokračoval: „Jenže je tu ještě jedna velká věc, software. Tesla je v něm silná, ale i on představuje hru na objem produkce. Musíte ho použít v deseti milionech zařízení, ne v milionu.“ Do letošního června přitom americká společnost vyrobila od svých prvopočátků dohromady jen 720 tisíc aut.



Ohledně budoucnosti zaoceánské konkurentky byl Diess velmi optimistický. Na otázku, zda VW koupí Teslu, kdyby skutečně zkrachovala, odpověděl: „Nevěřím, že dojde k bankrotu. Elon se mi docela líbí a přeji mu jen vše nejlepší. Tesla se už teď blíží ziskovosti.“ Po šestnácti letech od založení?





