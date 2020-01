Volkswagen neuhlídal nový Golf GTI, na Instagram unikla první fotka bez maskování

Automobilka zatím představila pouze tradiční pětidveřový hatchback, v zásobě má však ještě několik překvapení. Pro ekology a ekonomy je připraven plug-in hybrid, prakticky smýšlející zákazníci jistě s napětím vyhlížejí prostorné kombi a pro milovníky sportovní jízdy je tradičně přichystána ostrá verze s dobře známým označením GTI.

A právě premiéra ostrého GTI byla oficiálně naplánována až na březnový ženevský autosalon, dlouhé čekání však může zkrátit fotka, která se před časem objevila na Instagramu. Ta totiž zachycuje záď nového Golfu 8 s několika sportovními doplňky, které jasně naznačují, že půjde o něco ostřejšího a zábavnějšího.

Stačí se jen podívat na dvojici koncovek výfuku v upravené dolní části zadního nárazníku, který se snaží přinejmenším imitovat difuzor. Podběhy vyplněné velkými koly a evidentně nižší světlá výška pak zase naznačují přítomnost sportovního podvozku.

Výrazné zadní křídlo na víku pátých dveří však vyvolává otázku, zda se díváme na klasické GTI, nebo na extrémnější GTI TCR. Kromě označení modelu Golf, které je navíc skryto pod bílou lepenkou, totiž vůz nedostal žádné bližší označení. S největší pravděpodobností se tak zatím jedná pouze o jeden z předporudkčních prototypů, u kterých toho bude chybět víc.

A na co se vlastně můžeme těšit pod kapotou? Podle dosavadních zpráv by mohlo standardní GTI dostat 2.0 litrový přeplňovaný čtyřválec s mild-hybridní technologií, který nabídne výkon okolo 181 kW (246 k). Motor by měl být dostupný jak s šestistupňovým manuálem, tak s volitelným sedmistupňovým automatem DSG.

Ostřejší varianta GTI TCR by pak mohla nabídnout až 214 kW (291 k), s jejichž přenosem na asfalt by měl pomoci i samosvorný diferenciál. Kromě toho by však TCR mělo dostat i větší kola, výkonnější brzdy a upravený podvozek s ještě nižší světlou výškou.

Jak ovšem připomínají kolegové z Motor1, kteří upozornili na únik fotky, zatím není jasné, kdy vlastně Volkswagen model TCR představí. Pro ženevský autosalon je prý zatím potvrzeno pouze GTI a dieselový ekvivalent GTD. Ostrý model R, který nabídne i pohon všech kol, pak bude představen na červencovém autosalonu Goodwood Festival of Speed, kde se bude prezentovat s výkonem přes 300 koní.