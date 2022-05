Volkswagen představil další velké SUV pro Čínu, jmenuje se Tavendor

Nabídka automobilky Volkswagen na Čínském trhu se nedávno rozrostla o zcela nové velké SUV, které dostalo název Tavendor. Podle webu CarNewsChina, který na novinku upozornil, přitom Tavendor doplní nabídku již 18 SUV a crossoverů, které VW v Číně nabízí.

Volkswagen Tavendor přitom vzniká ve společném podniku FAW-Volkswagen a jeho základem je platforma známá z modelu Teramont, vyráběného v Číně společným podnikem SAIC-Volkswagen. Ve světě je však model známý především jako Volkswagen Atlas.

Nové SUV by zatím mělo být nabízeno v pouze pětimístné konfiguraci, časem se však očekává také sedmimístná verze. Ostatně místa je na to při rozvoru 2980 mm a rozměrech 4936 x 2015 x 1776 mm víc než dost. Poměrně vysoká je však i hmotnost, která by se měla pohybovat až okolo 1944 kilogramů.

Je však otázkou, jakou dynamiku tento designově poměrně zajímavý vůz nabídne. Z informací čínských kolegů totiž víme pouze o dvou čtyřválcových zážehových motorizacích 2.0 TSI, které nabídnout 186, respektive 220 koní. Oba motory jsou přitom spjaty se sedmistupňovým automatem DSG.

Na snímcích, které zveřejnili čínští kolegové, můžeme vidět dvě výbavové linie. Bílý vůz by měl ukazovat základní výbavu, černý vůz pak ukazuje verzi R-Line se sportovními nárazníky, odlišnou maskou, většími nasávacími otvory vpředu a charakteristický písmenem R v masce.

Bez ohledu na výbavu přitom design vozu působí docela zajímavě a především výrazně. Vpředu zaujme maska s naznačeným propojením zatmavených světlometů, která působí důrazně a v kombinaci s celkovou stavbou vozu i hodnotně.

Z profilu vidíme jednoduchý design SUV s protáhlou kabinou a spoilerem prodlužujícím střechu. Záď pak zaujme opět výraznými svítilnami, které napříč pátými dveřmi propojuje chromová linka. Zajímavé jsou ovšem také masivní koncovky výfuku. U bílého modelu dvě, u verze R-Line rovnou čtyři.

Volkswagen Tavendor by měl být na čínském trhu uveden do prodeje během třetího čtvrtletí tohoto roku a jeho cena by měla startovat od cca 300.000 čínských jüanů, což je v přepočtu cca 1.042.000 Kč.