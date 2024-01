Volkswagen slaví 75 let na americkém trhu. Začínal se dvěma „brouky“

Psal se leden 1949, když na americkou půdu připluly první volkswageny. Zanedlouho si vydobyly obrovskou slávu a prodávaly se jich statisíce. Volkswagen of America připomíná své začátky historickými fotografiemi.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Říká se, že kdykoliv se podíváte na nějakou fotku z amerických silnic z 60.–80. let minulého století, vždycky v provozu najdete alespoň jednoho „brouka“ – Volkswagen Typ 1. Tohle německé auto, později nejen v USA známé jako „Beetle“, tedy „Brouk“, si totiž v Americe vydobylo obrovskou slávu.

Začátky působení Volkswagenu na americkém trhu však byly velmi skromné – z Německa připluly dva kusy do New Yorku se záměrem je tam ukázat veřejnosti a snad i začít prodávat. Stalo se to před 75 lety, konkrétně 17. ledna 1949.

Importoval je nizozemský obchodník Ben Pon a zprvu měl problém je prodat. Oproti tehdy běžným autům byl „brouk“ výrazně odlišný svým vzhledem i velikostí. Brzy se ale začalo dařit, o rok později se začal dovážet první transporter a už v roce 1955 byla založena americká divize automobilky – Volkswagen of America. Měla sídlo v Engelwood Cliffs v New Jersey.

Nedlouho poté, v roce 1959, její vedení převzal Carl Hahn. Za jeho vlády divize spustila celonárodní reklamní kampaň, která se stala velmi oblíbenou – plakáty s nápisy „Think small“ a „Think tall“, které vyzdvihovaly klíčové vlastnosti brouka a Typu 2, tedy Transporteru T1. Do roku 1965 se síť dealerství rozrostla na 909 míst.

Brouk, Bus – tak se v USA jmenovala T1 – a další specializované modely, jako např. Karmann Ghia, byly v 60. letech nedílnou součástí americké kultury od Woodstocku po Holywood. Postupně přibývaly modely Dasher (americká verze passatu gen. B1), Squareback (americká verze Typu 3 v provedení Variant, tedy dvoudveřové kombi) či Rabbit (americká verze modelu Golf).

V roce 1970 automobilka v USA prodala téměř 570 tisíc aut. Následoval však dlouhodobý pokles až na méně než 50 tisíc aut prodaných v roce 1993. Následující rok však přišly nové generace golfu a odvozeného sedanu Jetta a díky nim – a jejich povedené reklamní kampani – se opět začínalo dařit. K téměř 356 tisícům prodaných aut v roce 2001 pomohl také model New Beetle, odhalený v roce 1998. V Evropě se příliš velkého úspěchu nedočkal, v USA se však svezl na vlně nostalgie po původním brouku.

Video se připravuje ...

Roky 2023 a 2024 jsou u amerického Volkswagenu ve znamení elektromobility, ostatně podobně jako v Evropě. Do USA loni konečně přišel ID. Buzz a letos je v plánu uvedení modelu ID.7.