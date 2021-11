Volta představuje produkční verzi svého bezemisního náklaďáku Zero

Zero by měl být prvním čistě elektrickým šestnáctitunovým užitkovým vozem na světě.

Elektrický nákladní vůz Volta Zero se poprvé představil již v říjnu roku 2019, kdy sliboval nejen šetrnost k životnímu prostředí, ale také vysokou bezpečnost pro své okolí – zejména pak chodce a cyklisty. Nyní představený produkční vůz se sice konceptu dosti podobá, přesto na něm proběhla celá řada změn.

Podle společnosti Volta Trucks byly například nově navrženy a vylepšeny všechny panely karoserie. K dalším výrazným změnám pak patří odstranění přední svítící linky, propojující světlomety, a úprava linky oddělující kabinu a nákladový prostor z diagonální na jednoduchou vertikální, což by mělo usnadnit výrobu.

V interiéru pak proběhly jen velmi drobné změny, které řeší především praktičnost. Například světlou kůži tak nahradila kůže s tmavým povrchem. Dřevěnou teakovou podlahu pak nahradil gumový koberec stavěný na vysokou zátěž.

Společnost se chystá v brzké době vyrobit prvních 25 ukázkových vozů, na kterých bude od začátku příštího roku probíhat testování. Tyto testy zahájí inženýři z Volta Trucks, v druhé polovině roku by však vozy měly být předány také zákazníkům, kteří si budou moci prototypy vyzkoušet a přidat své poznámky. Zahájení výroby produkčních vozů pro zákazníky se pak očekává koncem příštího roku a zajišťovat by ho měla rakouská společnost Steyr.

Připomeňme, že čistě elektrický šestnáctitunový vůz Volta Zero vznikl především pro potřeby městské logistiky. Jeho dojezd by se tak měl pohybovat v rozmezí 150 až 200 kilometrů. Bližší technické parametry ale zatím neznáme. Společnost ovšem dodává, že do roku 2025 by její vozy mohly eliminovat až 1,2 milionu tun emisí CO2.

Vedle ekologičnosti se pak tvůrci soustředili také na bezpečnost vozu a jeho okolí. Řidič tak sedí poměrně nízko a díky bohatému prosklení kabiny v kombinaci s moderními systémy, včetně kamer, by měl mít maximální rozhled po okolí. Navíc s minimem slepých úhlů.