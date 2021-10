Tatra nastínila svou budoucnost. Chystá vzduchem chlazený motor Euro 7, hybrid i vodíkový pohon

Automobilka Tatra je známá především výrobou robustních a odolných vozidel, které nalézají uplatnění i v těch nejnáročnějších podmínkách. Není tedy divu, že zhruba polovina roční produkce, pohybující se kolem 1.200 až 1.300 vozidel, končí v rukou armády a ozbrojených složek. Druhou polovinu pak můžeme rozdělit na třetiny – 2/3 končí na civilním trhu, 1/3 pak v rukou hasičů.

Pod kapotou vozidel značky Tatra se přitom objevuje hned několik spalovacích motorů. Kromě klasických vzduchem chlazených jednotek z vlastní produkce jde také o motory značek Cummins, Paccar nebo Renault. Různé motorizace přitom splňují různé emisní normy v rozsahu Euro 2 až 6, přičemž tatrovácké motory skončily u Euro 5. Během akce jsme se ale dozvěděli, že vývoj motorů v Kopřivnici rozhodně neskončil.

Již během prezentace jsme měli možnost naskočit do pancéřované kabiny prototypu s tatrováckým motorem V12, na jehož vývoji se nyní pracuje. Do budoucna navíc Tatra chystá i vlastní vzduchem chlazenou jednotku, která bude splňovat Euro7. Automobilka tedy rozhodně nehodlá zaspat a stále má co nabídnout, přesto se také nevyhne elektrifikaci. Na tradiční koncepci s elektromotorem/motory a velkými bateriemi ale můžeme spíše zapomenout.

Při pohybu v lesích, dolech, na stavbách, při zásazích u požárů nebo při transportu vojenského materiálu zkrátka není možné jednoduše zajet na nabíječku a vyhradit si pár hodin na dobití obřích baterií, jejichž hmotnost, rozměry a náchylnost by navíc mohly omezovat praktické využití stroje. Místo toho se chce Tatra zaměřit na jiné alternativy elektrifikace, které lépe odpovídají konceptu využití jejích strojů.

Zřejmě největší pozornost přitahuje nový projekt nákladního vozidla s vodíkovými palivovými články, generujícími elektrickou energii pro elektromotor, jehož vývojem se nedávno pochlubil Ústav jaderného výzkumu Řež. Základem tohoto stroje, na jehož vývoji se podílí několik společností, by přitom měl být osvědčený tatrovácký podvozek, který je díky využití centrální nosné roury a výkyvných polonáprav jedním z důvodů, proč Tatra nalézá uplatnění i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Vodíkový náklaďák je nyní vyvíjen pouze jako koncept, o jehož využití a uplatnění se bude následovně teprve rozhodovat. Zde se ovšem sluší připomenout, že například vedení společnosti Kia již ohlásilo, že chce technologii vodíkového pohonu nabídnout nejprve armádě, než technologii uvede na civilní trh. Možná se tak i Tatra nechá inspirovat krok divize Kia Special Vehicle, která mimo jiné dodává vozy jihokorejské armádě.

Další zajímavou alternativou k čistě elektrickým bateriovým vozidlům pak může být koncepce bateriového elektromobilu, který je ovšem vybaven i spalovacím motorem v roli tzv. „range extenderu“ - tedy jakéhosi prodlužovače dojezdu. Motor tak nepohání kola, ale stará se pouze o nabíjení baterií, které tak mohou být menší a nezabírají tolik prostoru a kapacity. Na vývoji tohoto konceptu by Tatra měla spolupracovat se společností Rosenbauer, která už elektrický speciál této koncepce dodala k testování prvním hasičským jednotkám zasahujícím především v městské zástavbě.

Třetí způsob budoucí elektrifikace vozů značky Tatra pak vychází ze speciálních požadavků armády, která by ocenila stroj, jež by umožnil alespoň krátký provoz bez hluku a tepelné stopy. Řešením by se tak mohl stát hybrid, který by využíval kombinace startér-generátoru umístěného mezi spalovacím motorem a převodovkou. Díky energetickému úložišti a chytré řídící jednotce by pak bylo možné vůz využívat v čistě elektrickém režimu například na vzdálenost 15 až 20 kilometrů než by bylo nutné aktivovat motor spalovací. Technologie by přitom mohla najít využití nejen v obranném, ale možná i stavebním průmyslu.

Na bližší informace k těmto technologiím si ale budeme muset ještě chvíli počkat, ostatně i již zmiňovaný náklaďák s pohonem řešeným pomocí vodíkových palivových článků by měl být představen teprve v roce 2023. Je však dobré vědět, že se Tatra aktivně připravuje na ekologické výzvy hned několika způsoby a to bez obětování svých klíčových vlastností, díky kterým popularita značky opět stoupá – a to téměř na všech kontinentech.