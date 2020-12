Volvo chystá rozšíření nabídky SUV řady. Přijde malý i velký model?

Automobily kategorie SUV jsou dnes natolik populární, že přebírají prodeje tradičním segmentům. Přestože se už ozývají hlasy, že jejich éra již pomalu končí a nastává doba crossoverů, tedy vozů s prvky SUV i konvenčních aut, výrobci stále rozšiřují jejich řady. Volvo podle zákulisních zpráv chystá hned dva takové nové modely.

SUV totiž hrají v prodejích Volva stále důležitější roli, což platí i pro český trh. Konkrétně u nás bylo za 11 měsíců letošního roku podle Svazu dovozců automobilů registrováno 1.753 vozů značky Volvo, z čehož SUV modely XC40, XC60 a XC90 tvořily 1.356 aut. To odpovídá 77 % celkových registrací značky.

Ve Švédsku se proto pracuje na dalším rozšíření jejich nabídky, a to oběma směry. První novinkou má být malé SUV, menší než dnešní základ řady v podobě kompaktního modelu XC40. „Je zde jasný trend malých prémiových SUV. Je to slibný trh,“ naznačuje příchod takového auta Hakan Samuelsson, předseda výkonné rady automobilky Volvo.

S ohledem na logiku názvosloví modelů švédské značky se této potenciální novince zatím přezdívá Volvo XC20. I s ohledem na strategii Volva má nabídnout primárně elektrický pohon, do roku 2025 totiž až polovinu prodejů značky mají tvořit právě elektromobily. Do roku 2030 by pak značka mohla přejít výhradně na tento pohon. I proto si elektrické motory začala vyrábět přímo ve Švédsku, ve své motorárně Skövde.

Základem se přitom má stát nová platforma. Říká se jí SEA (Sustainable Experience Architecture - udržitelná zkušená architektura) a je přizpůsobena právě zástavbě elektrického pohonu. Navržena je tak, aby pojala jeden, dva nebo rovnou tři elektromotory s tím, že se však pořád počítá s možností spalovacího motoru ve funkci prodlužovače dojezdu. I to má autům s touto technikou ujet až 700 kilometrů bez nutnosti nabíjet baterie.

Volvo tuto architekturu vyvíjí ve spolupráci se svým majitelem, čínskou automobilkou Geely. Vedle něj ji má použít také sesterská značka Lynk & Co. Zatímco ta se zaměří spíše na dostupnější modely, Volvo se bude specializovat na prémiovější vozy, s vyšší cenou, což vývoj nové techniky pomůže rychleji zaplatit.

Druhou novinkou pak může být model, o kterém se spekuluje už několik let. S ohledem na spekulovanou velikost se mu říká XC100, má jít totiž o větší SUV než dnešní vrchol řady v podobě XC90.

Tato novinka má být luxusnější než rodinná XC90, což má znamenat třeba jen maximálně pětimístnou kabinu. To by umožnilo udělat vůz nižší a aerodynamičtější, právě aerodynamika má být podle Samuelssona u tohoto auta klíčová. Nepochybně to opět souvisí s možností elektrického pohonu, u něhož by skvělá aerodynamika přispěla delšímu dojezdu.

Přestože podle zákulisních zpráv se na těchto novinkách ve Švédsku skutečně pracuje, zatím si na ně ještě nějakou dobu počkáme. Zatímco XC20 by měla dorazit nejprve za dva roky, XC100 by měla debutovat ještě o rok později.