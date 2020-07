První prémiová automobilka splnila přísné emisní limity pro rok 2021. Neměla to těžké

DS se před pár lety rozhodlo osamostatnit od francouzského Citroënu a působit na automobilovém trhu coby samostatná prémiová značka. Od té doby přivedla na svět tři modely - kompaktní SUV DS 7 Crossback, malý crossover DS 3 Crossback a naposledy vlajkový sedan DS 9.

Vedle konvenčních spalovacích motorů nabízí značka každý svůj model i v nějakém elektrifikovaném provedení. DS9 a DS 7 Crossback přijíždějí coby plug-in hybridy, DS 3 Crossback může být rovnou ryzím elektromobilem.

A protože značka žádné další modely v nabídce nemá, nemusela se příliš stresovat se zpřísňujícími se emisními limity. Ty totiž hravě splňuje už pro rok 2021. Evropská komise před časem stanovila hranici 95 gramů CO2 na kilometr, na kterou se značky musejí dostat se svým prodejním mixem. Za každý gram navíc pak platí hodně tučné pokuty.

Automobilka DS se za první polovinu letošního roku dostala na průměr 79,9 gramu a vzhledem ke skladbě pohonných jednotek lze předpokládat, že tato hodnota v dalších měsících nahoru výrazně neporoste. DS se tak chlubí titulem prémiové automobilky, která nejenže se jako první dostala pod průměr 110 gramů CO2 na kilometr, ale rovnou už plní i přísnou hranici pro příští rok.

Že by to už mohlo stačit? Francouzská společnost si to nemyslí. Do roku 2025 totiž hodlá nabízet jen a pouze elektrifikované pohonné jednotky, čímž průměr CO2 ještě sníží. DS se může opřít o zkušenosti získané v šampionátu Formule E, kde firma působí coby tým DS Techeetah a v sezoně 2018/2019 nenašla v soutěži přemožitele. Prakticky ale staví na konvenční technice skupiny PSA, tedy té, kterou najdeme ve vozech Peugeot, Citroën či Opel.