Vrcholný Jeep Wagoneer a Grand Wagoneer bude představen již příští týden

Modely Wagoneer a Grand Wagoneer se sice na evropském trhu nikdy oficiálně neprodávaly, fanoušci značky ale jistě tuší, že v zámoří mají bohatou historii. Výroba probíhala mezi lety 1963 až 1991 a naposledy se jméno Grand Wagoneer objevilo na prémiové verzi modelu Grand Cherokee v roce 1993, ovšem na pouhý jeden rok.

Od té doby se objevilo několik spekulací o možném návratu modelů Wagoneer a Grand Wagoneer, teprve během listopadu minulého roku jsme se ale dočkali odhalení působivého konceptu, který návrat ikonického modelu definitivně stvrdil. A konečně už známe i datum premiéry.

Ta se uskuteční příští týden, ve čtvrtek 11. března, od cca 18:00 středoevropského času. Automobilka přitom návrat modelů komentuje jako „znovuzrození americké ikony, která pokračuje v odkazu prvního moderního SUV.“

Automobilka si zatím drží všechny detaily ohledně nového modelu pod pokličkou, velkou nápovědou nám však může být právě loňský koncept, který vypadal jako téměř produkční automobil. Jeep pouze dodává, že novinka nabídne prémiové zpracování, vysokou úroveň komfortu, skvělé schopnosti pohonu všech kol a kvalitní zákaznický servis.

Již potvrzenou zajímavostí novinky však bude integrovaná služba Amazon Fire TV for Auto, která umožňuje streamování pořadů během cest (jako tradiční Fire TV stick). Video by přitom mělo být možné streamovat nejen cestujícím na zadních sedadlech, ale také přednímu spolujezdci, který by měl dostat obrazovkou zabudovanou do palubní desky, jak již naznačil koncept.

Automobilka ale neupřesnila rozměry obrazovek ani detaily ohledně připojení ke službě, tedy zda bude možné sledovat pořady pouze streamované přes data, nebo bude možné i jejich stažení. Vůz by však měl být vybaven infotainment systémem Uconnect 5 s podporou hlasového ovládání funkcí jako je ventilace, navigace, služby Amazon Alexa a dalších.

Na americkém trhu se model Wagoneer postaví modelům jako je Cevrolet Tahoe, GMC Yukon nebo Ford Expedition, zatímco luxusnější Grand Wagoneer bude cílit na zákazníky zajímající se například o modely Cadillac Esclade, Lincoln Navigator nebo Mercedes GLS.

Snahu prorazit mezi prémiovou konkurencí by měl navíc podtrhovat i zákaznický zážitek v dealerstvích. Oba modely by sice měly být dostupné u tradičních dealerů Jeep, minimálně v případě Grand Wagoneeru by však měl být pro zákazníky připraven dosud bezprecedentní zákaznický servis. Stellantis tak zřejmě zřídí speciálně certifikovaná dealerství pro Grand Wagoneer, která nabídnou nadstandardní služby při pořízení i servisu.