Všechny speciální verze Bugatti Veyron, které za 15 let výroby vznikly

Automobilka Bugatti napsala novou kapitolu historie magických automobilů v polovině roku 2000, kdy začala výroba Veyronu 16.4. Po uplynutí 15 let nastal čas projít zásadní okamžiky existence extrémně výkonného stroje odfukujícího jako lokomotiva.

Běsnící Bugatti bylo prvním unikátem dopovaným kultovním 8,0 W16. Vážně brutální šestnáctiválec čtyřikrát foukaný hlasitými turbodmychadly vytvářel skoro jaderný pohon coby nadnesené přirovnání nekonečného přívalu energie v hodnotě 736 kW alias 1 001 koní, schopných rozdovádět dvoumístné kupé na 100 km/h za 2,5 sekundy. Digitální rychloměr ukázal až 407 km/h, což byl a vlastně stále je vrcholná třída rychlosti osobního automobilu.

Během jedné dekády vyrobila francouzská automobilka ve své továrně v Molsheimu 300 kusů uzavřené karoserie kupé a polovinu otevřených roadsterů. Nyní se designér značky Achim Anscheidt ohlédl za šesti vybranými favority omezené série.

1. Bugatti Veyron 16.4 Pur Sang

Kombinace uhlíkových vláken a leštěného hliníku v dvoubarevném provedení uvedla další řady speciálních sérií. První ze speciálů debutoval na autosalonu ve Frankfurtu před 13 léty. Blyštivé provedení s nižší celkovou hmotností o asi 100 kilogramů bylo omezeno na pouhých pět jednotek a všechny z nich byly prodány do 45 minut od vystavení. „Ohlédnutí za Veyron Pur Sang je jako vzpomenout si na narození prvního dítěte,“ vzpomněl Anscheidt a dodal: „Nikdy nezapomenete na takovou emocionální událost. Vryje se hluboko do vaší paměti. Stále si přesně pamatuji, jak jsem poprvé prošel dílnou v Molsheimu a jak jsem byl omráčený technikou Veyronu. Byl jsem nesmírně ohromen jeho technicko-materiálním konceptem.“

2. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Super Sport (též zkráceně SS) debutoval před deseti lety opatřen upravenou aerodynamikou a vyšším výkonem. Jakkoliv to zní absurdně, sériové koně někomu nestačily, tudíž bylo možné výjimečně objednat Veyron schopný vyprodukovat 883 kW (1201 koní). Raketa na kolech stále dosahovala stovky za 2,5 sekundy, ovšem maximálka povyrostla o 8 km/h až na hodnotu 415 km/h.

Tato verze byla použita k překonání rychlostního rekordu produkčních vozů (415 km/h). Achim vzpomněl, jak během jednoho z vysokorychlostních kol na zkušební trati v Ehra-Lessien postával asi 10 metrů od svodidel, když Super Sport projel kolem. „Bylo to naprosto neuvěřitelné. Na to nikdy nezapomenu.“

3. Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport L'Or Blanc

Roadster Grand Sport L'Or Blanc byl v roce 2011 nejdražším novým automobilem s cenovkou 2,4 milionu USD (dnes 57,1 milionu Kč). Hrdým majitelem se údajně stal obchodník z arabských emirátů, kde skvěle zapadne ručně skládaný umělecký odkaz na nejdražší porcelán a nablýskané elementy z bílého zlata. Cílem bylo „vytvořit jednorázové umělecké auto“, řekl Achim, „ale já jsem v žádném případě nechtěl napodobovat výtvory Andyho Warhola, Jeffa Koonse, Franka Stelly nebo Roye Lichtensteina“, přiznal světoznámý designér.

4. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

V podstatě otevřená verze SS měla premiéru v roce 2012 a hned z toho byl světový rekord nejrychlejšího otevřeného automobilu planety. Nikdo dřív nejel 404,84 km/h bez střechy. Ze 150 postavených roadsterů bylo 92 řady Vitesse a všechny byly okamžitě vyprodány. „Čím je pro mě tak zvláštní? Zpočátku jsme jako designéři byli kritizováni za to, že nevypadal dostatečně silně jako roadster. Naši zákazníci však ocenili skutečnost, že po uzavření střechy vypadal jako kupé a když se střecha otevřela, mohli si vychutnat nenapodobitelný pocit,“ sdělil autor tvarů. Sběratelský model dodnes zůstává jediným moderním otevřeným Bugatti.

5. Bugatti Veyron Grand Sport Venet

Barevný Veyron Venet byl vyrobený ve spolupráci s francouzským umělcem a sochařem Bernarem Venetem. Další jednorázové dílo podle toho vypadalo, poprvé se publiku ukázalo na konci roku 2012 v galerii moderního umění Art Basel Miami. Vůz uvnitř i vně zdobila grafická znázornění prolínajících se matematických vzorců a výpočtů. Venet tím vzdal hold konstruktérům pohonné jednotky tohoto jedinečného stroje.

Anscheidt má živé vzpomínky i na tuto etapu profesní působnosti. „Vývoj automobilu se slavným umělcem, který není nijak spojen s designem automobilu, může být složitý úkol. U Bernara Veneta to byl kreativní proces od začátku do konce. Bylo fascinující a působivé být svědkem toho, jak pracuje a jak vytváří velké sochy. Úzce jsme spolupracovali a nakonec jsme vytvořili něco, co opravdu nelze s ničím porovnávat.“

6. Les Legendes De Bugatti – Ettore Bugatti

Vzpomínkový symbol zakladateli značky je dalším hitem designéra Bugatti a vychází z Grand Sport Vitesse s kombinací legendy Type 41 Royale původem z roku 1932. Přírůstek do striktně omezené edice Les Légendes de Bugatti patří mezi vrchol možného. „Doufáme, že jednoho dne budou vnoučata současných majitelů sedět v Ettore Bugatti a začnou uvažovat o kráse materiálů, jejich estetické přitažlivosti a skutečnosti, že tento vůz nabízí hodnotu a kvalitu nad rámec běžné životnosti automobilu,“ řekl na závěr Anscheidt. „To je přesně to, co je Bugatti, a to, co bude automobilku vždy ztělesňovat,“ uzavřel ohlédnutí za mistrovskou kariérou jeden z nejvlivnějších účinkujících ve vývojovém procesu famózního Veyronu.