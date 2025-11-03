Martin Vaculík zpovídá Martina Brixe z Drivalie: Závad u nových aut opravdu přibývá!
Nefandím operativním leasingům. Říkám, že nájemci těchto vozů se k nim často nechovají dobře a v záruční době neřeší ani zjevné vady, aby nebyli bez auta. Druhý majitel dostává auto už po záruce a výrobní vady musí odstraňovat na své náklady. Je to tak doopravdy?
V dnešním podcastu mi oponoval Martin Brix, generální ředitel leasingové společnosti Drivalia Lease Czech Republic, kterou jste dříve znali jako LeasePlan. Předejít ignorování závad pomáhají takzvané monitorovací jednotky, které například svítící kontrolku závady motoru či hladiny oleje neprodleně nahlásí leasingové společnosti, a ta pak upozorní řidiče, že je čas navštívit servis. Tyto monitorovací jednotky nemají sympatie všech motoristů, a tak samozřejmě nejsou povinné. Kdo je využije, mívá však levnější nájem vozidel, protože poté bývají v lepším stavu.
Řeč byla také o spolehlivosti moderních aut. Ze všech stran slyšíte, jak jsou přetechnizovaná a na trh se vypouštějí často nedodělaná. Těžko však rozlišit, zda jde o objektivní fakt, či zda těch pár závad jen zveličují ti, kdo na nové auto nemají a potřebují jej hanit, aby je to nemrzelo. Když se však o rostoucím počtu závad moderních automobilů vyjádří ředitel leasingové společnosti, která v tuto chvíli provozuje flotilu 32.000 aut, má to už slušnou váhu.
Domácí automobilky Škoda se Martin Brix v rozhovoru spíš zastává. Její závady jsou tak známé proto, že jde o nejrozšířenější vozy. Nebyl bych to já, abych se nezeptal na nástup elektrických aut. Ten je letos v Evropě neoddiskutovatelný, a to i ve firemních flotilách. Rychlejšímu rozvoji však podle Martina Brixe brání nízké zůstatkové ceny elektrických ojetin, které pak ženou i měsíční nájem nahoru. Prostě je na evropském trhu moc elektrických ojetin vzhledem k tomu, jaký je o ně zatím zájem.
Nakonec byla řeč také o tom, proč se leasingové společnosti soustředí jen na určité značky a například v nabídce Drivalie zcela absentují modely Dacia a Suzuki, jakkoli jsou mezi soukromými motoristy oblíbené a nelze říci, že by se jako ojeté prodávaly za nějak nízké ceny.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Auto.cz