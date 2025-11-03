Mazda má recept na snížení emisí spalováků o 90 %. Škodliviny ničí už ve výfuku
Mazda testuje systém zachycující CO₂, který a uloží do výměnné kazety. V kombinaci s uhlíkově neutrálním palivem má snížit celkové emise a otevřít cestu k sériové integraci.
Se stagnací zájmu o elektromobily je čím dál jasnější, že spalovací motory zůstanou v autech ještě řadu let. To ale neznamená, že není potřeba vyvíjet nová řešení pro jejich ekologičtější provoz. Mazda na tokijském veletrhu mobility prezentuje vedle dvou konceptů také interně vyvinuté řešení Mobile Carbon Capture právě pro spalovací motory.
Jak název napovídá, nová koncepce je založená na zachytávání CO₂ přímo ve výfukové soustavě, čímž se brání jeho úniku do atmosféry. Novinka využívá modul s krystalickým zeolitovým substrátem (tzv. „molekulární sítko“), na který se CO₂ absorbuje; zachycený plyn se pak shromažďuje v malé palubní nádržce či kazetě. Aby systém pracoval skutečně s tímto plynem, a ne s vodní párou, je na vstupu zařazen „vysušovač“ spalin.
Celý systém je momentálně testován na prototypu Mazda Vision X-Coupe s plug-in hybridním pohonem, jehož součástí je dvourotorový wankel sloužící jako prodlužovač dojezdu. V čistě elektrickém režimu vůz ujede až 160 km a při zapojení spalovacího motoru až 800 km; celkový výkon činí 510 koní (375 kW).
Účinnost zachycení CO₂ je aktuálně zhruba pětinová (20 %), což je v rámci pokračujícího vývoje slibné. Při použití uhlíkově neutrálního paliva z mikrořas může podle agenturních informací celková bilance emisí klesnout až o 90 %. Zachycené CO₂ lze potenciálně využít jako vstup do průmyslových procesů (např. pro výrobu materiálů) nebo v zemědělství (skleníky). Mazda zároveň ladí logistiku sběru CO₂ a režim výměny či regenerace kazet a chystá zkušební demonstraci v endurance závodě.
Než bude systém nasazen do běžného provozu, bude nutné vyřešit řadu otázek: hmotnost a zástavbu celého řešení, vliv na zpětný tlak a spotřebu, servisní intervaly i ekonomiku uložení a odběru CO₂ včetně potřebné infrastruktury.
Zdroj: Auto Express, Jiji Press, Mazda,The Chemical Engineer I video a foto: Mazda