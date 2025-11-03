Toyota v Česku opět zlevní nové vozy až o stovky tisíc! Nabídne i výhodný operák
Pokud hledáte nový vůz a nechcete na něj čekat měsíce, druhý listopadový víkend by vás mohl zajímat. Toyota totiž znovu pořádá akci Toyota Víkend – a slibuje výrazné slevy, bonusy za výkup starého auta i možnost otestovat novinky.
Po úspěchu červnového Toyota Víkendu proběhne další. Kdy? 8. a 9. listopadu u všech zúčastněných autorizovaných partnerů značky. Pouze během těchto dvou dnů nabídne automobilka zvýhodněné ceny, bonusy při výkupu starého vozu i možnost testovacích jízd.
Nabídka se vztahuje především na skladové vozy a zahrnuje zvýhodnění napříč celou modelovou řadou – od menších městských aut až po SUV. A které modely jsou tedy o víkendu slevněné?
V akci různé modely
Začneme u městského crossoveru – model Toyota Yaris Cross Hybrid. Toyota pro něj připravila slevu téměř 75.000 Kč, k tomu bonus 25.000 Kč při výkupu staršího vozu a zimní kola zdarma. Výsledná cena tedy startuje na 574.900 Kč. Pokud hledáte hybrid, který zvládne město i občasný výlet, je tahle nabídka jedno z nejvýraznějších vstupních řešení v portfoliu značky.
Dále pak Toyota Corolla Cross Hybrid – prostornější SUV varianta s hybridním pohonem. Z kombinace snížené ceny, výkupního bonusu a zimní sady vychází zvýhodnění až 154.900 Kč, a cena od 814.900 Kč už putuje výrazně pod „standardní“ úroveň pro vozy této kategorie značky. Pro rodinu či ty, kdo potřebují více prostoru při zachování úsporné techniky, to je zajímavá volba.
Mimozemsky vypadající Toyota C‑HR Hybrid pak přitahuje zvýhodněním až 274.000 Kč (včetně bonusu za výkup a příslušenství). To dělá z tohoto kompaktního SUV velmi konkurenceschopnou nabídku. Hybridní varianta startuje na 779.900 Kč. Interiér C‑HR sice není zázračně prostorný, ale lépe jezdící crossover se hledá těžko.
Malou ekonomickou volbou je Toyota Aygo X Klasik. Bytelně zpracovaný městský hatchback o víkendu koupíte už od 325.000 Kč, jde tedy o suveréně nejlevnější vstup do světa značky Toyota. A navíc, Toyota spouští předprodej nové hybridní verze Aygo X, která bude vyráběna v Česku v kolínském závodě.
Kromě toho Toyota nezapomněla ani na své další modely. V akci jsou i další varianty modelu Corolla, RAV4 v hybridní či plug-in verzi, čistě elektrická Toyota bZ4X nebo plug-in hybridní Prius. Nabídka tak osloví opravdu široké spektrum řidičů – od těch, kdo hledají malé auto do města, po ty, kdo přemýšlejí o přechodu na elektrické či plug-in hybridní rodinné řešení.
A co je možná největším plusem – všechny zvýhodněné vozy jsou primárně skladové, tedy k odběru téměř ihned. To znamená, že pokud se rozhodnete rychle, můžete odjet z prodejny novým autem téměř na počkání.
Také testovací jízdy a operák
Během víkendu si můžete zamluvit testovací jízdu předem. Skvělá příležitost vyzkoušet si hybridní pohon (rozjezdy, rekuperaci, provoz v městě i mimo) a zjistit, jak vám konkrétní Toyota sedne. V nabídce testovacích vozů je více motorizací, takže máte na výběr.
Program KINTO One znamená operativní leasing přímo od Toyoty – bez prostředníků a s plně transparentními podmínkami. V měsíční splátce je zahrnuto vše podstatné: pojištění včetně povinného ručení, servis, pneumatiky, registrace i další poplatky. Smlouvy se uzavírají na 2 až 5 let, bez nutnosti akontace a s ročním limitem do 180.000 km. Nabídka je otevřená jak pro podnikatele, tak pro soukromé řidiče.
V rámci Toyota Víkendu tak například vychází Yaris Cross v režimu KINTO One na 7200 Kč bez DPH měsíčně, Corolla Cross na 7500 Kč bez DPH měsíčně a C-HR Hybrid na 11.400 Kč bez DPH měsíčně. I nejmenší Aygo X Klasik lze pořídit tímto způsobem – od 6200 Kč s DPH měsíčně.
Zdroje: Toyota Česká republika