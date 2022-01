VW by mohl oživit výrobu elektrického e-Up!

Popularita malých a dostupných elektromobilů je na vzestupu, automobilka Volkswagen však zákazníkům zatím nemá co nabídnout, neboť příchod modelu ID.2 je naplánován až na rok 2025. Podle německých médií ale existuje šance, že by se znovu mohla rozběhnout výroba malého elektrického modelu e-Up!.

Jeho produkci, která probíhala v bratislavském závodě automobilky společně s výrobou sesterských modelů Citigoe iV a Seat Mii Electric, přitom automobilka ukončila již během roku 2020, tedy zhruba pouze rok po představení modernizované verze s větší baterií, která slibovala dojezd až 260 km.

Automobilka však údajně nikdy neměla v plánu žádnou masovější výrobu malých elektrických modelů, tedy minimálně v době jejich uvádění. Ceny vozu navíc neměly přinášet dostatečné zisky, podle některých spekulací byla výroba dokonce prodělečná.

Lidé však měli o e-Up! i jeho technické sourozence zájem, což se podepsalo na poměrně dlouhých dodacích dobách i po oficiálním ukončení příjmu nových objednávek. Aktuální situace, kdy popularita podobných vozů roste, by ale automobilku údajně mohl přimět výrobu obnovit.

Podle informací německého magazínu Automobilwoche už dokonce někteří němečtí dealeři opět začali přijímat objednávky. Cena za výbavu Stylu Plus by se po započtení státního příspěvku měla pohybovat okolo 17.500 eur (cca 426.200 Kč), což je sice více než v minulosti, stále je to ale lepší než plná ceníková cena, která by se měla pohybovat okolo 26.500 eur (cca 645.00 Kč).

Cenovka pod půl milionu by přitom mohla být dostatečná, aby oslovila řadu evropských kupujících, které může v současnosti na trhu oslovit například Fiat 500, Smart EQ Fortwo nebo Dacia Spring. Výroba by pak mohla vydržet do doby, než automobilka rozjede výrobu modelu ID.2, postaveného na elektrické platformě MEB, který bude vycházet z konceptu ID.Life. Naopak co se týče odvozeného Citigoe iV, dala mladoboleslavská automobilka najevo, že se do výroby nevrátí.