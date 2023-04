VW fušuje do řemesla Rolls-Royce! Chystá stropnici se světly a dalšími funkcemi

Na stránkách WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví) je od 13. dubna 2023 k dispozici dokument, který poodhaluje velmi zajímavé řešení stropnice, která by se mohla objevit u budoucích modelů automobilky z Wolfsburgu.

Volkswagen má s novou stropnicí velké plány, ale zároveň se nebojí přiznat, že ji lze využít k vytvoření příjemné atmosféry v interiéru, kdy člověku při nastupování do auta krouží nad hlavou různorodá grafika. Tedy něco jako Starlight Headliner v modelech Rolls-Royce.

Jak je patrné z patentových obrázků, VW počítá se stropnicí s osvětlovacími prvky a otvory pro ventilaci rozmístěnými po ploše celého stropu. Příjemné osvětlení interiéru ale není jediným cílem německé automobilky.

Strop bude reagovat například při pohybu vozu vpřed, čemuž se grafika a osvětlení stropnice úměrně přizpůsobí. Z praktického hlediska lze může dojít k využití asistentů a upozornění pomocí grafiky nebo vzorů.

Tyto vzory mohou mít různé barvy - modrou nebo zelenou při odemknutí vozu, zatímco červená dá cestujícím vědět, že jsou některé z dveří špatně zavřené. Stejným způsobem může červená identifikovat nepřipoutaného pasažéra. Oranžová barva pro změnu poslouží pro identifikaci vozu v mrtvém úhlu.

Díky senzorům se může osvětlení přizpůsobit konkrétním situacím. Například pokud chce cestující vystoupit, bude osvětlena klika dveří, a pokud naopak chtějí nastoupit, mohou stejná světla osvětlit prostor pro nohy a přezku bezpečnostního pásu.

Pokud jde o ventilaci, se stovkami malých otvorů ve stropnici lze proudění vzduchu ovládat způsobem, jaký jsme ještě v automobilech nezažili. Ve větších vozidlech se sedmi místy bychom se díky takové technologii mohli dočkat až sedmizónové klimatizace.

I v případě této revoluční výbavy bude prospěšná možnost různých profilů řidiče. Zatímco jeden člen rodiny bude chtít nad sebou pro příklad imitaci noční oblohy, ten druhý se spokojí s jemnou jednobarevnou linií.

Jak daleko má tato funkce k realizaci? Vzhledem k využití stávajících technologií se nemusí jednat o vzdálený sci-fi scénář. Když to hodně zjednodušíme, vše, co Volkswagen potřebuje, je vyrobit stropy různých tvarů a nakódovat je tak, aby splňovaly to, co si od nich inženýři z Wolfsburgu přejí.