VW Golf 8 GTI inspirovaný původním předchůdcem. Je hezčí než originál?

Když Volkswagen uvedl na trh model Up! GTI, označil jej za duchovního nástupce sportovního Golfu první generace. Ale jak se zdá, některým tvůrcům to nestačí. Autoři z webu kolesa.ru si vzali do parády Golf osmé generace a ukázali, jak by jeho vnější vzhled vypadal, kdyby se ikonickým předchůdcem nechal inspirovat.

Právě vzhled přídě je v případě osmé generace kompaktního hatchbacku asi nejkontroverznější partií, na kterou prostě nejde nemít názor. Úzké světlomety propojené svítící vodorovnou linkou jsou sice posunem vstříc modernější éře, někteří ale říkají, že Golf tímto přišel o vlastní osobitost.

Ale zpátky k návrhu, který čerstvě koluje internetem. Nejvýraznější novinkou jsou jednoznačně kulaté světlomety, kterými se vyznačovala první a druhá generace. Světla vzadu jsou decentnější a rovněž propojena vodorovnou linkou. Nechybí velká sportovní kola a třídveřová karoserie, která je u fandů hot hatchů populárnější, kvůli nízké poptávce od ní ale automobilky postupně ustupují.

Spekulovalo se, zdali nové gétéíčko nedorazí s hybridním pohonem, ale nestalo se. Sportovní variantu tak pohání přeplňovaný zážehový čtyřválec 2.0 TSI vyladěný na výkon 180 kW a 370 newtonmetrů točivého momentu. Dobrou zprávou je, že nepřišel o manuální převodovku. Kromě šestikvaltu si můžete připlatit za sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku.

Tak co, líbil by se vám takovýto Golf GTI víc než originál?