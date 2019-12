VW Grand California 600 2.0 TDI 130 kW DSG – Plnohodnotný bydlík?

Venku zrovna není kempovací počasí, co kdybychom se ale trošku navnadili? Chuť si zkusíme udělat prostřednictvím stále poměrně čerstvé obytné novinky od Volkswagenu, modelu Grand California. Cestovatelské předpoklady bezesporu má, vždyť na rozdíl od veleznámé californie na základech transporteru nabídne grand i koupelničku s toaletou. Jednoduše díky tomu, že stojí na technice většího crafteru. Je ale velká dost? Jak se to vezme.

Ono totiž není Grand California jako Grand California. Testované provedení 600 označením odkazuje na svoji zhruba šestimetrovou délku a přespat by v ní měla čtveřice cestovatelů. Existuje však ještě Grand California 680 (ano, plus minus 6,8 metru), a i když jde tedy o delší variantu, vyspí se zde nejvýš dvojice. Kratší Grand California je totiž pro změnu vyšší (asi o třináct čísel, čímž nebezpečně atakuje třímetrovou výšku) a druhou postel schovává v prostoru nad předními sedačkami. Tedy něco jako alkovna, kterou známe z klasických obytňáků. Kratší Grand Californii tak Volkswagen prezentuje jako tu rodinnější, zatímco 680 má být luxusnějším bydlíkem pro dvojice.

Fešácký obytňák

Už na náplavce budila Grand California dost pozornost, bude to i celkovým ztvárněním. Ne že by byly ostatní bydlíky vyloženě nevzhledné, u těch cenově dostupnějších (kam docela překvapivě spadá i Grand California) se však přece jenom myslí hlavně na funkci. Naproti tomu Grand California umí být i elegantní, a to i ve vyšší a testované verzi. Působí vlastně docela luxusně, hodně pomáhá dvoubarevné lakování a taky lité sedmnáctky.

Uvnitř je to podle předpokladů známý crafter, samozřejmě tedy jen v přední části, od sedačky řidiče a spolujezdce směrem dozadu je všechno jinak.

Chvilku bych zůstal u crafťácké přístrojovky, ta je ještě z dob, kdy Volkswagen zvládal ergonomii na jedničku s několika hvězdičkami (na posledním touaregu a hlavně osmičkovém golfu museli dělat mileniálové), s jednou věcí jsem se ale pral. I z fotek je vidět, že u VW vymysleli asi tři tisíce odkládacích možností, kam si však odložit standardně velký chytrý telefon, na to jsem nepřišel. Držák bude nutností.

A teď už tedy k tomu nejpodstatnějšímu, tedy obytnému prostoru. Když tak mrkněte na video, Grand Californii pořádně prolezla i Simča. A i když je to nevysoké děvče, lehce přes metr šedesát, na horní postel by se vešla maximálně na štorc. Tady je to opravdu nejvýš pro děti, navíc jen do určitého věku, respektive výšky. Postel v zadní části Grand Californie je již plnohodnotnější, v obytňácích jsem však už zažil rozmařilejší spaní. Pro mě s výškou 181 cm to bylo tak akorát, natažený jsem se skoro dotýkal hlavou boční stěny.

Největší bonus proti menší californii představuje už zmíněná koupelnička s toaletičkou. Omlouvám se za zdrobněliny, ale místa je tu opravdu pomálu. V tomto směru se však jedná o celkem standard srovnatelný i s jinými obytňáky. Jako nouzovka poslouží sociální zařízení s chemickým WC naprosto spolehlivě, většina karavanistů stejně využívá zázemí kempů.

A pak tu máme ještě kuchyňku s plynovým sporákem, ledničkou a mrazákem. Všechno přiměřeně maličké, ale naprosto funkční. Možná u té lednice (objem 70 litrů) jsem byl zvyklý, že se do jiných obytňáků vešlo více lahví vína.

Ono vůbec musíte počítat s tím, že i když Grand California vypadá hlavně kvůli třímetrové výšce jako obrovská obytná obluda, do šířky a hlavně do délky je to standardní crafter, takže se všechno muselo nacpat do prostoru zhruba 6x2 metru. A i když Volkswagen kouzlil, kde mohl, a využil každý centimetr, rodinka 2+2 se nijak zvlášť roztahovat nemůže. Limitující bude i zavazadlový prostor, který je opravdu víc takovým větším kombíkovým kufrem než obytňáckou garáží. Víte, co myslím? Takový ten obrovský prostor pod zadní postelí, do něhož se nejčastěji leze zboku a kam se v pohodě vměstnají klidně i jízdní kola. Grand California disponuje skromnějším úložným prostorem. Uvnitř je však nejrůznějších poliček a skříněk celá řada, dovolenkové propriety tedy můžete cpát i sem.

O tepelný komfort se kromě nezávislého topení stará ještě i to plynové, dvojice bomb (každá po jedenácti kilech) zásobuje samozřejmě i sporák.

Jediný motor, jediná převodovka

Vůbec nemám problém s tím, že je k dispozici jediná převodovka, nic jiného než automat bych stejně nechtěl. Pokud by se ale Volkswagen do budoucna rozhodl pro nějakou výkonnější motorizaci, hlasitě bych souhlasil. Nabízelo by se třeba dvoulitrové naftové BiTurbo, nedávno jsem o něm psal v souvislosti s novým transporterem, multivanem a spol. V menších užitkáčích poskytuje 146 kW, což sice není brutální odskok od 130 kW Grand Californie, ale každý koník k dobru se počítá.

A když už bude Volkswagen v tom rozšiřování nabídky motorů, mohl by se ještě podívat na sladění motoru s převodovkou. Nevím, co za specialisty se to do koncernu nabouralo, znovu jsem však měl problémy s plynulostí rozjezdu. Pokolikáté letos už, s koncernovým produktem. Tentokrát mi ale vadilo o něco míň, že převodovka každý sebemenší kontakt s plynovým pedálem doprovodila několikanásobným podřazením (k dispozici má osm stupňů), vzhledem k dynamickým možnostem pohonné jednotky se to totiž často velice hodilo.

Ale zase, s obytňákem tak nějak počítáte, že pojede na pohodu, abyste si neproházeli nádobí a nenapěnili pivo. I přesto si však myslím, že by výkonnější pohonná jednotka nemusela být špatný nápad.

Mezi obytňáky docela ojedinělým počinem je pak pohon všech kol, ten si však můžete dokoupit jen pro delší Grand Californii 680.

Spotřeba? Počítejte s jedenácti, dvanácti litry. Na dálnici s plným plynem pak klidně ještě o kousek víc.

Jako větší dodávka

Zatímco u menší californie si speciální pozor vlastně dávat ani nemusíte, zase takový kus auta to není, grand trošku opatrnosti potřebuje. Vždyť už crafter je sám o sobě docela kousek a jeho obytná verze se vytáhla do třímetrové výšky. Tohle bude největší oříšek. A nejde jenom o mosty, do cesty se vám můžou postavit třeba i větve. Na tohle si nekaravanista bude muset zvykat. Parkovací kamera samozřejmě nechybí, jenom znovu pozor na výšku, abyste se někde nepotkali s nějakou přečuhující střechou.

A největším překvapením je…

U prakticky čehokoliv obytného od Volkswagenu jsme zvyklí na velice nadstřelenou cenovku, pověstný je v tomto směru i multivan. Grand California ovšem více než příjemně překvapí, testované kratší provedení se totiž prodává od necelého milionu a půl, konkrétní a velmi pěkně vybavený kousek pak stojí 1,8 milionu. To opravdu vůbec není špatné, vždyť menší california přijde minimálně na 1.486.232. Na rozdíl od ní má však Grand California užší pole působnosti, na denní používání je to přece jenom už pořez. Zároveň, pokud počítáte se čtyřmístným využitím obytňáku, rozhodně si vyzkoušejte, jestli už vaše drobotina nepřerostla horní lůžko. Aby dětem netrčely nožičky. Mezi klady určitě řadím vynikající zpracování (odpovídají poměrům u Volkswagenu), hodit se bude v porovnání s tradičními obytnými značkami neporovnatelně širší servisní zázemí.

Volkswagen udělal s Grand Californií nepochybně dobrý krok, o čemž svědčí dávno rozebraná roční kvóta pro český trh.

Pro větší dobrodružství

Ještě jeden obytný volkswagen jsem letos otestoval, v porovnání s Grand Californií tedy daleko méně obytný, nicméně o to dobrodužnější. Přespat jsem totiž mohl ve Volkswagenu Amarok. Ten sice obytnou část omezuje pouze na přídavný stan na střeše, vyspal jsem se tady ale pohodlněji než v Grand Californii.

On je totiž střešní stan nečekaně prostorný. Pamatujete na Top Gear, kde Křeček rozkládal obytného defendera do absurdních rozměrů? Stan na amaroku byl tedy přeci jen skromnější, nicméně jsem docela koukal, co všechno se zpod kovového krytu vylouplo. Proces jsem navíc zcela překvapivě zvládl sám, což je hlavně s přihlédnutím k mým manuálním schopnostem minimálně pozoruhodné a svědčí to o velmi promyšlené konstrukci.

Nástup do spacího prostoru je mírně obtížnější, bez žebříku nemáte šanci, amarok má střechu dost vysoko. A věřte mi, že v noci si pak dobře rozmyslíte, jestli se vám opravdu už chce.

Za nečekaně rozměrný stan s velmi pohodlnými matracemi dáte nějakých devadesát tisíc, což je nepochybně férová cena. A díky amaroku dojede nejspíš… No, asi všude. Musím říct, že pick-up od Volkswagenu mi hlavně svým třílitrovým šestiválcem udělal velkou radost. Už samotný výkon 190 kW je parádní, charakter pohonné jednotky pak naprosto výjimečný. V dnešní době bohužel. Vždyť i takovému Fordu Ranger Raptor vrčí pod kapotou čtyřválec a tomu by větší jednotka ne že slušela, ten by ji vyloženě potřeboval!

Testovaný šestiválec s dvojkabinou ve verzi Aventura aktuálně stojí jeden a půl milionu, konkrétní bílý kousek pak bez stanu 1,7 milionu.

Základ s testovaným motorem 1.491.425 Kč Kč (Grand California 600 2.0 TDI/130 kW DSG) Testovaný vůz bez příplatků 1.491.425 Kč (Grand California 600 2.0 TDI/130 kW DSG) Testovaný vůz s výbavou 1.804.624 Kč (Grand California 600 2.0 TDI/130 kW DSG)

Plusy

Příznivá cena

Kompletní obytná výbava

Zpracování, servisní dostupnost

Minusy