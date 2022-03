VW Multivan T7 1.5 TSI – Úskalí volby z rozumu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Nový Volkswagen Multivan, často označovaný jako T7, není v naší redakci žádnou novinkou. Osobně jsem se s ním již dvakrát svezl na prezentacích, kolega Standa si pak před časem v prvním tradičním testu vyzkoušel vrcholnou motorizaci 2.0 TSI v kombinaci s vrcholnou výbavou Style.

Vůz v prvním klasickém testu ovšem fungoval především jako ukázka všech možností, za kterou by zákazník musel vypláznout lehce přes 2,1 milionu korun. Nyní však do testu dorazila podstatně lidovější konfigurace, která kombinuje základní výbavu s prostým označením multivan a výchozí motorizaci 1.5 TSI. Co nám tedy dorazilo do redakce?

Oranžový sympaťák

Jak už jsem zmiňoval, základem tentokrát testovaného vozu se stal nejdostupnější výbavový stupeň multivan, který v kombinaci se základní (testovanou) motorizací 1.5 TSI vyjde na 1.202.104 korun. U toho ale samozřejmě nezůstalo. Například výrazný oranžový lak Energetic vyšel na 25.690 Kč, zatímco 16“ litá kola Syrakus, nahrazující standardní 16“ plechová kola, přišla na 15.104 Kč.

Ani v jednodušším provedení však nový multivan nevypadá vůbec marně. Přední i zadní světlomety jsou standardně osazeny LED technologií, vzadu pak nechybí ani spoiler zlepšující celkovou aerodynamiku, která patří s hodnotou cx 0,30 mezi nejlepší v segmentu dodávek.

Přístup do vozu zpříjemňoval například systém bezklíčového otvírání a startování Keyless (+11.831 Kč), systém servodovírání bočních dveří po obou stranách (+5.147 Kč) nebo systém servodovírání zadních prosklených dveří (+2.971 Kč).

Volkswagen Multivan T7 1.5 TSI

Víc netřeba

Kabina, která převzala řadu moderních technologických prvků od modelu Golf, vypadá na první pohled vcelku standardně. Přesto i zde došlo na pár vylepšení. Tím nejvýraznějším se stal paket Launch (+48.158 Kč), který přidává navigaci Discover Media, couvací kameru, telefonní rozhraní Comfort, parkovací senzory Parkpilot vpředu i vzadu, vyhřívání předních sedadel nebo tónovaná okna v prostoru pro cestující.

Posádka, pro kterou byla u testovacího vozu připravena 7místná konfigurace sedadel 2+2+3 (+22.845 Kč), nejspíš ocení i třízónovou klimatizaci Climatronic (+32.354 Kč) s dalším ovládacím panelem v prostoru pro cestující nebo odkládací zásuvky pod sedadly (3.185 Kč). Namísto praktického teleskopického stolku, který lze díky kolejnicím využívat v každé řadě, dostal testovaný vůz alespoň loketní opěrky předních sedadel v kombinaci s elektrickými bederními opěrkami a výklopným stolkem na předních opěradlech (+13.846 Kč).

Možná to bude překvapivé, ale až na pár drobností se tak téměř vyčerpal seznam příplatkové výbavy. Přesto mi během společného týdnu v kabině prakticky nic nechybělo. Na čistě digitální pracoviště řidiče, včetně svérázného infotainmentu, už jsem si víceméně stihl zvyknout a po dlouhé době jsem s koncernovým infotainmentem po společném týdnu neměl žádný problém. A to ani s bezdrátovou konektivitou mobilního telefonu.

Problém jsem neměl ani s vnitřním prostorem. Díky bohatým možnostem nastavení sedadla řidiče i volantu je hledání ideální pozice pro řidiče vcelku jednoduché. Při sedačce nastavené na mých 183 cm jsem si navíc stále dokázal pohodlně sednout ve všech třech řadách. Možná jen škoda, že zvolená konfigurace neumožňovala nastavit otočení sedadel v druhé řadě proti směru jízdy. Samotná manipulace se sedáky, včetně jejich odklápění nebo vyjímání, je však díky jejich odlehčení opravdu snadná.

Volkswagen Multivan T7 1.5 TSI

Malým zklamáním může být velikost zavazadelníku, tedy alespoň pokud využijete kolejnice pro sedadla v kabině na maximum. Papírových 469 litrů je sice slušná hodnota, nicméně ta platí pro prostor od podlahy pro strop. Automobilka sice pro tyto účely nabízí paket plato + síťka za 5.147 Kč, jak už ale zmiňoval Standa v prvním testu, samotné plato s nosností jen 20 kg nemá moc smysl v autě vozit. Pří troše šoupání se sedadly se však dá v kabině snadno vytvořit více prostoru. Stačí například posunout prostřední sedák z poslední řady do druhé.

Komu by prostor zavazadelníku nestačil, může si připlatit za tažné zařízení, přičemž testovaný vůz dostal sklopné zařízení s elektrickou pojistkou za cenu 23.751 Kč. Díky němu je však možné táhnout i za základním multivanem náklad o hmotnosti až 1600 kilogramů, případně zatížit tažné nákladem do hmotnosti až 80 kg – tedy například různými nosiči.