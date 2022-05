VW může předstihnout Teslu v prodeji elektromobilů v roce 2025, říká jeho šéf

"Trhy jsou vždy o budoucnosti," odpověděl Diess na dotaz, proč investoři hodnotí Teslu s takovou prémií oproti tradičním automobilkám, jako je právě největší výrobce vozů Volkswagen. "Tesla je v současné době v čele pokud jde o elektromobily, pravděpodobně je to také již nejvíce zdigitalizovaná automobilka a mají určité výhody,“ pokračoval. "Stále se snažíme držet krok a pravděpodobně je předběhnout do roku 2025, pokud jde o prodej," uvedl Diess a zopakoval své přesvědčení, že Volkswagen by mohl mezeru v prodeji elektromobilů brzy zacelit.

Automobilový průmysl se déle než dva roky potýká s dopady koronavirové pandemie, která mu ztížila přístup k důležitým součástkám, což mu neumožňuje vyrobit tolik vozů, aby uspokojil poptávku. Očekává se, že nedostatek kritických dodávek, zejména pokud jde o výrobu baterií, bude v nadcházejících letech stále omezovat růst prodeje elektrických vozidel. Diess ale očekává, že od druhé poloviny roku se situace na trhu s dodávkami polovodičů zlepší.

Přechod na elektromobilitu ohrožuje pozici České republiky jako evropské velmoci ve výrobě automobilů a také české dceřiné automobilky Volkswagenu Škoda Auto. Česko podle některých hodnocení téměř jistě prohraje vrcholící mezinárodní soutěž o továrny na výrobu baterií do aut i čipů, neboť investorům nevychází dostatečně vstříc.

"Česko sice navenek deklaruje zájem o investory, kteří by mohli postavit továrny na výrobu baterií do aut nebo čipů, ve skutečnosti jim ale nemá moc co nabídnout. Stát si manévrovací prostor vykolíkoval tak nešťastně, že zde ani není šance na rychlou změnu. Investoři naráží na několik zásadních překážek. Tou hlavní je nedostupnost vhodných průmyslových zón, které by byly na tak velké projekty připraveny. Druhou jsou zdlouhavé povolovací procesy, které investorovi neumožní pracovat s reálným harmonogramem výstavby tak, aby byl aspoň trochu srovnatelný s tím, co slibují okolní země. Třetím problémem je zpřísnění investičních pobídek,“ řekl ČTK odborník poradenské společnosti KPMG na zahraniční investice a investiční pobídky Jan Linhart.