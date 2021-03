VW poodhaluje projekt Trinity. Elektrický sedan prý stanoví nové standardy. V roce 2026

Značka Volkswagen je v posledních letech velkým zastáncem elektromobility. A jak se ukazuje, věří ji stále více. Nová strategie nazvaná „Akcelerace“, střídající dosavadní plán „Transformace“, totiž počítá ještě s rychlejším rozvojem elektromobilů.

Jestliže dosud mateřská značka stejnojmenného koncernu plánovala, že do roku 2030 budou 35 % jejích evropských prodejů tvořit elektřinou poháněné automobily, současná strategie počítá s tím, že podíl bude do konce desetiletí činit dokonce 70 %! „Volkswagen přebírá odpovědnost za klima a výrazně překročí plánovanou regulaci EU,“ říká k tomu šéf značky Volkswagen Ralf Brandstätter.

Elektrifikace se přitom netýká jen evropského trhu, kde je do jisté míry reakcí i na stále přísnější emisní normy. V Číně a USA totiž do roku 2030 mají elektromobily tvořit polovinu prodaných Volkswagenů.Výrobce totiž razí strategický cíl být nejžádanější značka udržitelné mobility.

Klíčovou součástí těchto plánů je přitom projekt Trinity, jehož cílem je stanovit nové standardy v oblasti elektromobility, a to jak z hlediska dojezdu nebo času dobíjení, tak z hlediska digitalizace. Hmatatelným výsledkem tohoto projektu bude kompaktní sedan, který se začne ve Wolfsburgu vyrábět od roku 2026.

Využije zcela novou techniku, která má postupně vystřídat dosavadní platformu MEB. Důležitá bude také z hlediska automatizované jízdy. Technicky totiž bude přizpůsobena autonomní úrovni 4, tudíž za určitých podmínek zvládne jet zcela bez potřeby hlídání řidičem. Volkswagen však zároveň přiznává, že takovou úroveň v době plánovaného uvedení na trh v roce 2026 ještě platná legislativa neumožní, a tak zpočátku v praxi dosáhne jen na úroveň autonomní jízdy 2+.

Výsledek projektu Trinity navíc udá nové trendy i z hlediska nabídky. Volkswagen totiž místo automobilů hodlá nabízet „produkt na bázi softwaru“. Konkrétně to znamená to, že nabídne výrazně méně variant než dnes, jejichž hardware bude z větší části standardizovaný. Lišit se však bude software, prakticky vše si bude možné individualizovat, a to i pomocí funkcí dodávaných na přání prostřednictvím multimediálního systému. Automobilka přiznává, že to významně zjednoduší výrobu.

„V budoucnu již nebude individuální konfigurace vozidla určována v době nákupu hardwarem. Místo toho budou moci zákazníci kdykoli přidat funkce na vyžádání prostřednictvím digitálního ekosystému ve vozidle,“ zdůrazňuje hlavní výhodu tohoto řešení Brandstätter.

Projekt Trinity je každopádně jen jeden z mnoha připravovaných elektroaut pro následující léta. Volkswagen totiž počítá s tím, že každý rok uvede alespoň jeden elektromobil s tím, že chce postupně pokrýt všechny segmenty. Letos tak dorazí sportovní derivát SUV ID.4 nazvaný GTX nebo SUV kupé ID.5, pro Čínu bude dostupné sedmimístné SUV ID.6. V roce 2022 pak dorazí sériová verze minivanu ID.Buzz, počítá se i s kombíkem zatím nazývaným Aero. V roce 2025 pak bude následovat malý elektromobil, který se cenově i velikostně usadí pod ID.3. V základu má stát asi 20.000 eur, tedy zhruba 500.000 korun.