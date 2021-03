VW rozjíždí bezdrátové aktualizace elektromobilů ID, část ale musí nejdřív do servisu

Stále větší procento automobilek se v poslední době zaměřuje na tzv. OTA (over-the-air) aktualizace softwaru, prostřednictvím kterých nabízejí zákazníkům vždy ty nejmodernější služby a funkce bez nutnosti zdlouhavé návštěvy servisu. Díky automobilce Tesla, která je jedním z průkopníků OTA aktualizací SW, navíc víme, že se touto cestou dá v případě elektromobilů i zvyšovat dojezd.

A to může být skvělá zpráva pro majitele elektromobilů Volkswagen z rodiny ID. Německá automobilka totiž nedávno oznámila, že spouští funkci bezdrátových aktualizací pro své elektromobily ID.3 a ID.4 prodané na evropském trhu. Aktualizace chce přitom vydávat každé tři měsíce, takže se zákazníci mohou těšit na pravidelnou podporu.

Poněkud úsměvná je ale skutečnost, že podpora OTA aktualizací vyžaduje software řídící jednotky ve verzi ID.2.1, který se však do elektromobilů z rodiny ID instaluje teprve od osmého kalendářního týdne tohoto roku. Vlastníci starších modelů tak nejprve budou muset do servisu pro novou verzi softwaru, než jim bude funkce OTA aktualizací zpřístupněna.

„Nový ID.Software 2.1 už je standardně instalován do všech modelů vyrobených od osmého kalendářního týdne. Pro zákazníky, kteří svůj ID. vůz již dostali, bude nový software postupně zpřístupněn. Jak již bylo oznámeno, budou kvůli tomu muset jednou navštívit svého dealera. S novým softwarem však bude možné poprvé ve velkém objemu aktualizovat kromě jiného i řídící jednotky instalované ve vozidle, a to aniž by zákazník musel do servisu,“ uvádí automobilka.

Automobilka rovněž uvedla, že spuštění bezdrátových aktualizací softwaru předcházelo rozsáhlé testování, které mělo zaručit, že vše půjde podle plánu. První bezdrátová aktualizace už navíc měla být instalována na více jak 3.000 automobilů v rámci společnosti. Až se tedy nový software dostane k zákazníkům, mělo by být vše v nejlepším pořádku.