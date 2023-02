VW si bude vyvíjet více komponent pro elektromobily, očekává nižší ceny i vyšší výkon

Automobilka Volkswagen se podle informací od britských kolegů z Autocar pochlubila na Tech Day v Barceloně svými plány na poměrně zásadní změny ve vývoji vlastních elektromobilů, které by se mohly objevit již v roce 2025. V důsledku těchto změn se pak možná dočkáme levnějších i výkonnějších elektromobilů.

Automobilka měla během prezentace vysvětlit, jak bude řídit vývoj nových baterií, nabíjecího hardware a dalších komponent, včetně pulzního měniče a systémů tepelného managementu. Pulzní měniče by měly plnit funkci podobnou řídícím jednotkám a umožňují například nastavení výkonu elektromobilu, tepelný management pak pomáhá zvýšit efektivitu.

Automobilka Volkswagen tyto komponenty dříve nakupovala od externích dodavatelů, nyní však společnost uvedla, že bude pokračovat ve strategii vertikální integrace, díky níž může urychlit a zefektivnit vývojové procesy a potenciálně snížit konečné náklady. Tedy cenu, za kterou si zákazník vůz koupí.

„Pohonné ústrojí Volkswagen pocházející z jednoho zdroje nabízí výrazné výhody v oblasti hospodárnosti a nákladů: optimálních kombinací jednotlivých komponentů lze dosáhnout až o 20 % vyšší efektivity,“ citují britští kolegové prohlášení automobilky.

Optimalizace efektivity, a tím pádem snížení nákladů, pak pro automobilku může být klíčem k nabídce dostupných základních elektromobilů, o kterých se mluví již delší dobu. Prvním z nich by měl být VW ID.2, který by se nám formou nového konceptu (nahrazujícího koncept ID. Life) mohl představit zřejmě již letos.

Produkční verze dostupného elektromobilu, jehož cena by se mohla pohybovat kolem částky půl milionu korun, se však zřejmě dočkáme až v roce 2025. Na stejném technickém základu se navíc představí i dostupné elektromobily značek Škoda a Cupra.

Kromě dostupnějších elektromobilů by však vlastní vývoj komponent měl nabídnout i výkonnější elektromobily, jejichž výkon by se měl pohybovat kolem 500 kW (bezmála 700 koní). „Tato technologie je v současné době vyvíjena pro zralost sériové výroby a může být použita již u příští generace MEB,“ cituje Autocar informace z německé automobilky.

Nová generace platformy MEB, na které dnes stojí elektromobily jako VW ID.3 nebo Škoda Enyaq, by údajně mohla nést označení MEB Evo. Očekává se, že kromě jiného přinese výrazné vylepšení dojezdu, rychlosti nabíjení a celkového výkonu. Základem dostupných elektromobilů pak zřejmě bude upravená platforma s označením MEB Entry.

Nový vývoj automobilky by měl kromě vyšší efektivity vývoje údajně přinést také snížení velikosti a hmotnosti některých komponent, což by mělo platit například pro již zmiňovaný systém tepelného managementu. Jeho nová verze by zřejmě mohla nabídnout vyšší rychlosti nabíjení, nižší hmotnost a celkové zvýšení hospodárnosti systému až o cca 20 procent.