VW T-Cross v testu Auto Bild na 100.00 km: Sotva najdete dospělejší malé SUV

Mohlo by se zdát, že auto s délkou 4,11 metru je vhodné jen na kratší cesty. Němečtí kolegové z Auto Bild však za 2,5 roku najeli s nejmenším SUV značky Volkswagen více než 100.000 kilometrů. Zážitky s malým SUV přitom popisují jako mimořádně zábavné.

Když ale dlouhodobý test 2. září 2020 začal, panovala v redakci německých kolegů určitá skepse. Zejména častí řidiči si kladli otázku, zda je malé SUV s výkonem 115 koní pod krátkou kapotou vhodné pro delší služební cesty. Stručně řečeno: Podle verdiktu drtivé většiny T-Crosserů: ano.

VW T-Cross zvládá každodenní testování překvapivě dobře

Jako jeden z prvních si Henning Klipp, odborník na pneumatiky, při 5291 kilometrech u nejmenšího SUV značky Volkswagen poznamenal: "Malé SUV s dobrou prostorovou koncepcí a temperamentním tříválcem." V tomto ohledu se jednalo o jeden z nejlepších vozů. Kolega toho ví hodně nejen o černé kulaté gumě, ale také o autech obecně. Stejně jako on, i mnozí další žasli nad tím, jak bravurně se malý vůz z Wolfsburgu zhostil úkolů každodenního života.

Odvézt celý testovací tým s redaktorem, měřicím technikem, fotografem a televizním moderátorem na testovací místo? Žádný problém! Posuvnou zadní lavici stačilo posunout až dozadu a hurá na cestu. Dobře, část vybavení musela jít jinam. Ovšem ti, kteří cestovali sami nebo jen ve dvojici, se mohli věnovat i prostorově náročným koníčkům.

I s tříválcem umí pobavit

Bez ohledu na to, co bylo třeba převézt, nebyl tříválcový motor nikdy dýchavičný. A zpravidla byl také poměrně úsporný. Kolem sedmi až osmi litrů je i ve spěchu docela přijatelná spotřeba, i když poněkud větší nádrž než stávajících 40 litrů by rozhodně nevadilo.

Tehdejších 115 koní (nyní má litrový motor 110 koní) vždy spokojeně vrnělo a málokdy se projevovalo až příliš hlučně. Pokud se ale rozhodnete poznat krásy německých dálnic a pokusíte se vyhnat rychlost k maximu 200 km/h, budete se muset obejít bez rádia i mluvení. Karoserie není příliš kvalitně izolovaná, takže do ní proniká aerodynamický hluk i ruch od podvozku. Chcete-li telefonovat, dobrovolně zpomalíte.

DSG převodovka ale čas od času způsoboval nedobrovolná zpoždění. Sama o sobě sice fungovala celkem svižně, v kombinaci s funkcí start-stop ale uměla vyvolat pocity frustrace. A to se podle německých kolegů dělo následovně: Přijedete ke křižovatce, zastavíte, rychle rozpoznáte volný prostor a… bohužel, motor právě zhasl. Než se motor znovu probudí, váš prostor je bohužel často pryč. Nelze se divit, že byl tento moment pro německé kolegy vždy velmi nepříjemný.

Jízdně připomíná Golf

Na druhou stranu překvapivě vyspělé jízdní vlastnosti VW T-Cross byly zdrojem velkého nadšení. Citlivé řízení a pozoruhodně dobrá směrová stabilita nepřipomínají malý vůz a byly opakovaně chváleny jako "velmi podobné Golfu". Samozřejmě je dobře, že podvozek nechává rezervy a podporuje svižné tempo.

Vývojáři zjevně mysleli na zábavu a sport. Na opravdu zanedbaných silnicích a ve spojení s pěknými osmnáctipalcovými koly to však vyvolalo i nevoli. Pro některé německé kolegy byl celek příliš tvrdý a reakce na nerovnosti málo citlivé. To je oprávněná kritika, ale je třeba ji uvést na pravou míru. Samozřejmě, že tak malý vůz s rozvorem pouhých 2,55 metru a odpružením ocelovými pružinami bez adaptivních tlumičů nemůže plout krajinou jako Mercedes třídy S.

Na mini-SUV v pořádku

V lize mini-SUV lze i multimediální systém považovat za zdařilý. Kolegům chybělo snad jen zobrazení dopravních komplikací v reálném čase a kamerový systém rozpoznávání dopravních značek. Rychlostní limity, které T-Cross zobrazuje, vycházejí z údajů navigace - což ne vždy odpovídá realitě.

Na palubě se rychle rozhostí velký komfort. Jak je u vozů SUV obvyklé, cestující sedí pohodlně vysoko a mohou nastupovat a vystupovat, aniž by se museli kroutit. Po několika stovkách kilometrů ale dobrý dojem ze sedadel slábl. Někteří kolegové postrádali nejen výškově nastavitelnou bederní opěrku, ale i komfort na dlouhých cestách.

Jednoduché uspořádání kokpitu působí docela líbivě, ale absence madel a obyčejné plasty dojem trochu kazí. Jediná pozitivní poznámka k materiálům: snadno se udržují, stačí jedno otření a vše je čisté.

Při závěrečné kontrole dokazuje svou velikost

Čerstvě vyčištěný se T-Cross konečně vydal na závěrečnou demontáž. Na přední a zadní nápravě byl zaznamenán mírný hnědý povlak, ale protože se jednalo o neškodnou povrchovou korozi, nemělo to na fungování T-Crossu žádný vliv. Nerovnoměrné pronikání vosku do dutin bylo také jasně patrné, ale nemělo žádné další důsledky.

Při měření motoru nebylo zjištěno nic, co by vzbuzovalo obavy. Stejný obrázek byl také u převodovky, spojky a elektroniky - vše bylo v pořádku. Takže perfektní závěr? Téměř, němečtí kolegové ale prozrazují i dvě drobné závady. Uvolnilo se pravé očko na rohoži spolujezdce a potah zadního sedadla se v jednom rohu vysunul z vodítka. Jsou to však jen drobnosti, které kolegové z Auto Bild uvádí pro úplnost.

Závěr Auto Bild od Geralda Czajky

Přesvědčivý výkon. Mezi mini-SUV sotva najdete vůz, který by působil dospěleji než VW T-Cross. A náš test výdrže se závěrečnou demontáží ukazuje, že i technický základ je správný a nedovoluje si žádné slabiny. To samozřejmě odměňujeme známkou 1 a drobné nedostatky v komfortu se možná podaří zahladit s připravovaným faceliftem.