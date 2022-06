VW T-Roc 1.5 TSI 6MAN vs. DSG – Automat, nebo raději manuál?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr a T-Roc 1.5 TSI (110 kW) DSG Style Další

Jak už nedávno naznačil Standa, modernizovaný T-Roc můžete poznat například podle přepracovaných nárazníků a světlometů. Ty jsou standardně vybaveny LED technologií, testovaný vůz ve výbavě Life však dostal příplatkové světlomety LED Plus (+23.100 Kč), které mají specifické směrovky ve tvaru písmene L ve své spodní části. V nárazníku pak vidíme šestihranné jednotky denního svícení a nechybí ani přisvěcování do zatáček nebo dynamická regulace dálkových světel.

Není to tak dlouho, co Standa poprvé otestoval omlazený VW T-Roc . Jenže jak už to u prvních testů nových či omlazených modelů bývá, šlo o vůz ve vrcholné výbavě R-Line, který měl představit všechny jeho nově nabyté schopnosti a přednosti. A totéž platilo také pro téměř vrcholný motor, tedy zážehový dvoulitr posílající na všechna kola 140 kW, nad kterým už je v nabídce jen sportovní verze T-Roc R.

Závěr a T-Roc 1.5 TSI (110 kW) DSG Style

Závěr

Abych pravdu řekl, z modernizovaného VW T-Roc ve výbavě Life a s 1,5litrovým motorem TSI spojeným se šestistupňovou manuální převodovkou jsem byl vlastně docela nadšený. Je to sice jeden z řady módních crossoverů, na silnicích se ale skutečně chová spíš jako hatchback, jeho dotykové ovládání se mě nesnažilo přivést k šílenství a podvozek byl příjemně komfortní. Kombinace zážehové patnáctistovky a manuální převodovky nabízí pohodovou jízdu s rozumnou spotřebou, evidentně vám ale ušetří také spoustu nervů s cukáním. A tady bych s dovolením předal slovo Martinovi:

VW T-Roc 1.5 TSI (110 kW) DSG Style – To sladění motoru s převodovkou…

Zase jednou se mi stalo, že jedna jediná vlastnost dokázala pokazit dojem z jinak velmi dobrého a příjemného auta. Kromě Ondrova VW T-Roc s patnáctistovkou TSI, základní výbavou Life a šestistupňovým manuálem jsme totiž testovali také stejně motorizovaný T-Roc, ovšem s prostřední výbavou Style a sedmistupňovým automatem DSG. A právě převodovka – jak určitě tušíte, byla tím bolavým místem. Respektive její sladění s motorem.

Dvouspojky jsou cukáním a poškubáváním v nízkých rychlostech vyhlášené, VW se stále nedaří naladit soustavu tak, aby fungovala plynule. I když, s mild-hybridní technologií, kterou jsem si s benzinovou patnáctistovkou vyzkoušel v našem skvělém dlouhodobém golfu, se nic podobně otravného nedělo. Elektřina skutečně neklid kolem rozjezdu a nejnižších rychlostí dokázala vyhladit.

T-Rocu ale nic podobného nepomáhalo a já poskakoval. Možná to bylo zvýrazněno tím, že auto bylo skutečně jinak velmi příjemné – komfortní, tiché, dostatečně svižné, a neduh tak v tomto spíš povedeném celku víc vylezl. Ale třeba „jízda“ ucpanou magistrálou, to bylo tedy něco. Velmi rychle jsem pochopil, že bez vypnutého stop-startu se neobejdu - s ním byly pokusy o plynou jízdu nemožné. Zoufale pomalý, nevhodně zasahující, hrozné… Alespoň že k deaktivaci slouží normální tlačítko, pokud bych musel před každou jízdou ještě tápat v podkapitolách infotainmentu, to už bych byl vzteklý. Každopádně, s vypnutým stop-startem to bylo skutečně o něco lepší, i tak jsem se však musel na každý rozjezd a při každém parkovacím manévru velmi soustředit, abych neposkočil. Za celý testovací týden jsem se to nenaučil.

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG Style

Pokud tedy na automatické převodovce vyloženě netrváte, určitě pořiďte manuál, ten je navíc o velice nezanedbatelných 61.000 Kč levnější. Když už jsme u těch cen, ještě v mailu ze začátku května mám ve specifikaci konkrétního testovaného kusu cenu od 835.900 Kč, aktuální ceník už ale pro T-Roc 1.5 TSI (110 kW) DSG Style hlásí 861.900 Kč… Nenaděláme nic.

Každopádně, T-Roc je celkově velmi příjemné auto, jak jsem už napsal, po modernizaci dokonce jeho interiér konečně odpovídá kvalitativním standardům, na které jsme bývali u VW zvyklí (bohužel bývali, zrovna minulý týden jsme se Standou řešili propastný rozdíl v interiérech VW ID.3 a Renaultu Megane E-Tech 100% elektrický), jenom ta převodovka… Takže ještě jednou, berte manuál!

Nejlevnější verze modelu 651.900 Kč (Life, 1.0 TSI, 81 kW, 6st. man) Základ s testovaným motorem 711.900 Kč (Life, 1.5 TSI, 110 kW, 6st. man) Testovaný vůz bez příplatků 861.900 Kč (Style, 1.5 TSI, 110 kW, 7st. DSG) Testovaný vůz s výbavou 987.500 Kč (Style, 1.5 TSI, 110 kW, 7st. DSG)

Ach ty ceny

Od DSG ale ještě na chvíli zpátky k patnáctistovce s manuálem. Martin už ceny nakousl a já jen doplním, že ani výbavě Life se nevyhnulo zdražování. V době zveřejnění českého ceníku (prosinec 2021) startovala cena konfigurace Life 1.5 TSI s manuálem od 689.900 Kč, nyní však tu stejnou konfiguraci pořídíte od 711.900 korun.

K tomu přihoďte pár praktických a život usnadňujících doplňků (tentokrát šlo o skutečně velmi prakticky stavěnou konfiguraci) a najednou jste o více jak 100.000 Kč výš. Konečných 832.000 Kč mi ale na vůz podobné velikosti, jakkoliv stylový a jízdně i uživatelsky velmi příjemný, přijde zkrátka trochu moc.

Nejlevnější verze modelu 651.900 Kč (Life, 1.0 TSI, 81 kW, 6st. man) Základ s testovaným motorem 711.900 Kč (Life, 1.5 TSI, 110 kW, 6st. man) Testovaný vůz bez příplatků 711.900 Kč (Life, 1.5 TSI, 110 kW, 6st. man) Testovaný vůz s výbavou 832.000 Kč (Life, 1.5 TSI, 110 kW, 6st. man)

Plusy

Moderní a příjemná kabina

Komfortní podvozek

Dostatečný výkon i dynamika

Slušná spotřeba

Stylový design

Možnosti individualizace Výběr pohonných jednotek

Minusy