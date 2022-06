VW T-Roc 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line – Jak málo stačí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Asi netřeba připomínat, že Volkswagen T-Roc je mezi SUV a crossovery takovou malou zvláštností. Byť má svými kompaktními rozměry blíže k městským křížencům, postaven je na platformě dospělejších koncernových sourozenců, která mu umožňuje silné dvoulitrové motory, ale třeba i pohon všech kol.

Dnes už se nebavíme jen o modelu T-Roc, ale celé jeho rodině. Po debutu v roce 2017 rozšířila automobilka nabídku o ostrou 300koňovou verzi s písmenkem R. A svěží vítr vnesla do palety i varianta s otevřeným nebem nad hlavou. Dnes je to mimochodem jediný SUV kabriolet (nejen) na českém trhu. Není žádným tajemstvím, že největší slabinou t-roců byly použité materiály v interiéru, zejména pak přístrojová deska z tvrdého plastu. U levnějších variant budiž, v nasupeném „erku“ však působila jako pěst na oko. Pět let po premiéře přijíždí vůz v modernizovaném balení a na tomto nedostatku značně zapracoval. Kromě jiného…

Vnější změny přináší spíše kosmetické úpravy. Všimnout si můžeme jiné výplně masky, na kterou navazují přepracované světlomety. Ty jsou již v základních verzích diodové, připlatit si ale můžete – jako v našem případě – za Matrix LED osvětlení (+41.500 Kč) vykrývající protijedoucí vozidla. Zkoušený exemplář R-Line (tento výbavový stupeň je rovněž novinkou, dříve existoval pouze paket R-Line) se vyznačuje agresivnějším, sportovněji tvarovaným nárazníkem se svislými segmenty diod denního svícení po stranách. Novinkou omlazené verze je také světelný pás mezi hlavními světlomety, poznávací znamení většiny moderních volkswagenů.

Silueta vozu i zadní partie zůstávají takřka shodné. Testovaný kus dostal dvoubarevné provedení karoserie s kontrastní střechou. Pro výbavu R-Line standardní sedmnáctky jsou tu nahrazeny devatenáctipalcovými koly. Jejich černé lakování však klame, takže pocitově působí jako menší.

To kabina se proměnila o poznání více. Nevzhledný tvrdý plast na přístrojové desce nahradil měkčený materiál s prošíváním. Malá inovace, která však dojem z interiéru posouvá o poznání výše. Nezapomnělo se ani na digitalizaci. V kapličce je uložen 10,25“ digitální přístrojový štít, obrazovka uprostřed má 9,2 palce. Už ale není zabudována do přístrojové desky, posazena je výše, čímž jsou zobrazená data mnohem lépe na očích. Po vzoru arteonu se můžeme rozloučit s klasickými otočnými ovladači pro nastavování teploty, teď se klimatizace obsluhuje dotykovým panelem. Není to sice tak intuitivní jako čudlíky, ale pořád lepší, než teplotu lovit někde v podmenu infotainmentu.

Nasazení moderního volantu znamená, že tlačítka klasická nahrazují ty kapacitní. To dlouhodobě nepovažujeme za nejšťastnější řešení, neboť během jízdy hrozí, že dlaní či palcem o některou funkci zavadíte omylem. A obsloužit cokoliv jen po hmatu také nepřipadá v úvahu. Nižší verze t-rocu však dostávají volant s klasickými tlačítky. Jeden takový ve výbavě Life do redakce také dorazil a jeho řešení bylo z uživatelského hlediska přívětivější.

Pochvalu si naopak zaslouží sportovní sedačky vpředu, které jsou za příplatek 57.800 Kč čalouněné kůží Nappa. Mají dostatečné boční vedení a rozměrný sedák vyhoví různorodým typům postav. S výškou 178 cm mám vpředu místa až až, vzadu už je třeba počítat s kompromisy. Posadím-li se sám za sebe, mám pořád rezervu před koleny i nad hlavou. Kolegové vyššího vzrůstu už si ale oprávněně stěžují na stísněnější prostory.

Díky příplatkovému systému Easy Open (22.800 Kč) lze odemknout, otevřít a nastartovat bez použití klíčku. Zároveň se víko zavazadlového prostoru otevírá elektricky – tlačítkem, stisknutím loga na zádi, případně pohybem nohy pod zadním nárazníkem. Po jeho otevření umí t-roc nabídnout až 445 litrů, testovaná čtyřkolka však z kufru značnou část ukrajuje, takže se tady musíme spokojit jen s 392 litry. Kufr je mělký, jeho dno však nabízí dvě různé polohy a řada drobností se vejde ještě pod něj. Potěší pravidelné tvary a takřka rovná ložná plocha po sklopení zadní lavice. V takovém případě je k dispozici 1237 litrů.