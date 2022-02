VW Transporter T6.1 Kombi Seikel – Vzhůru mimo silnice

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Svět neomezených možností

V uplynulých letech jsme si vozy Volkswagen Transporter T6.1 vyzkoušeli v nejrůznějších verzích a s nejrůznějšími obytnými vestavbami. Člověk by si skoro pomyslel, že už není co objevovat, jenže opak je pravdou. Řada T6.1, podobně jako její předchůdci, totiž evidentně nabízí téměř nekonečné množství úprav.

To ostatně již dlouhé roky dokládá také německá společnost Seikel, sídlící nedaleko Frankfurtu, která se specializuje na terénní úpravy osobních i užitkových vozů Volkswagen. A to jak těch starších, tak i novějších.

V našem případě byly doplňky společnosti Seikel instalovány na Volkswagen Transporter T6.1 Kombi s krátkým rozvorem, vrcholnou motorizací a pohonem všech kol. K technice se ale ještě vrátíme. Nyní se pojďme blíže zaměřit na detaily, které na vůz instalovala společnost Porsche Praha-Prosek, která je pro český trh exkluzivním partnerem Auto Seikel GmbH.

Poznáte všechny změny?

Na první pohled může vůz vypadat vcelku nenápadně, komu je ale VW Transporter T6.1 bližší, ten si nejspíš všimne, že je testovaný kousek nápadně vysoko nad zemí. To je zásluhou zvýšeného podvozku HD, dodávaného právě společností Seikel, který vozu přidá 40 mm světlé výšky a současně zvyšuje celkovou hmotnost na 3200 kilogramů.

Ke zvýšení vozu jsou použity zcela nové tlumiče i nové pružiny. Cena zvýšení podvozku pro modely 4Motion o 40 mm, stejně jako o nižší verze zvýšená jen o 30 mm, vyjde na 48.299 Kč. Zákazník si navíc musí připlatit 10.200 Kč za instalaci. Všechny ceny přitom uvádíme již s DPH.

Volkswagen Transporter T6.1 Kombi Seikel

O pozornost si říkají i nové pneumatiky, obuté na jednoduchých kolech s plastovými středy. Úpravce vsadil na terénní pláště Pirelli Scorpion All terrain PLUS o rozměru 235/65 R17, které dávají vyniknout dobrodružnému charakteru vozu. Kvůli novým pneumatikám je ovšem potřeba ještě uzpůsobit náboje a také překalibrovat tachometr. Všechny tyto úpravy pak vycházejí na částku 27.248 Kč.

Dobrodružný vzhled vozu ale podtrhují také nelakované nárazníky, zatímco karoserie dostala metalízu v odstínu šedá Indium za příplatek 24.081 Kč. LED diodové světlomety vpředu a vzadu pak vyjdou na 34.919 Kč.

Vydrží i něco víc

Pohled pod auto pak ukazuje, že tahle přestavba to s terénem myslí opravdu vážně. Podvozek totiž kromě zvýšení získal také několik pořádných ochranných plechů. Například pod motorem je 5 mm silný hliníkový plech, který společně s instalací vyjde na 25.469 Kč.

Další ochranný plech najdeme pod diferenciálem (s instalací 16.570 Kč), palivovou nádrží (s instalací 38.277 Kč), tlumičem výfuku (s instalací 8.253 Kč) a jedna hliníková lišta o síle 4 mm je také pod prahem (s instalací 13.139 Kč). Druhý práh je přitom chráněn společně s nádrží.

Kompletní cena všech úprav provedených společností Seikel by měla být 154.922 Kč bez DPH. S daní se pak bavíme o částce 187.456 Kč.

Není to žádná láce, nicméně všechny úpravy se v tomto případě zdají být účelné a plně funkční. Osobně si vůz s podobnými úpravami dokážu velmi živě představit například při zavážení lidí či zásob do méně přístupných oblastí, případně by se mohlo jednat o skvělý základ pro dobrodružně laděný obytný vůz – například s vestavbou od Egoé nebo Visu.

Vše při starém, jen…

V kabině pak nečekejte žádné velké překvapení. V zadní části jsou dvě řady sedadel po třech místech, přičemž přístup je řešen nejen pravými standardními dveřmi, ale také levými příplatkovými dveřmi. Dveře po obou stranách jsou navíc vybaveny servodovíráním (pravé 4.024 Kč, levé 25.117 Kč). Servodovíráním jsou ovšem vybaveny i dveře zavazadelníku (+4.787 Kč).

Pokud se podíváme na pracoviště řidiče, uvidíme vcelku klasické uspořádání. Tradiční analogové budíky doplňuje jednoduchý informační ukazatel „Plus“ (+6.552), multifunkční volant s klasickými tlačítky vyšel na 9.869 Kč a za multimediální systém Composition Colour s barevným displejem se připlácí 11.605 Kč. Standardem je alespoň poloautomatická klimatizace. Cestování v zimě navíc zpříjemňovalo vyhřívání předních sedadel (+11.842 Kč) a zimní paket (+7.540 Kč) přidal vyhřívané čelní sklo se speciální povrchovou úpravou, vyhřívané trysky ostřikovače a indikátor stavu kapaliny do ostřikovačů.

Volkswagen Transporter T6.1 Kombi Seikel

Pro jízdu v terénu přijde vhod tlačítko mechanické uzávěrky zadního diferenciálu, za kterou se připlácí 26.053 Kč, nebo offroad asistent pro sjezd z kopce (+2.739 Kč), zatímco asistent pro rozjezdy do kopce je součástí standardní výbavy.

Dobrodruhům, kteří by chtěli vůz využít jako základ pro zmiňovanou dobrodružně laděnou přestavbu, by mohl přijít vhod také zesílený alternátor standardní baterie (+4.154 Kč) nebo druhý akumulátor s oddělovacím relé (+7.981 Kč), umístěný pod sedadlem řidiče. Praktickými doplňky jsou navíc gumové koberečky v kabině (+1.119 Kč) nebo zesílená těsnění dveří (+932 Kč).

Manuální regenerace DPF

Kromě úpravy podvozku Seikel je však tento transporter vybaven také jednou z položek příplatkové výbavy, se kterou jsme se dříve nesetkali. Jde o systém manuální regenerace filtru pevných částic (+14.274 Kč), který prostřednictvím dvou tlačítek pod volantem umožňuje buď okamžitou aktivaci regenerace filtru pevných částic, nebo její zablokování. To přijde vhod například ve chvílích, kdy se s vozem vydáváte na kratší cesty a regenerace by nemohla proběhnout/nemohla být správně dokončena.

Systém přitom pracuje s dvojicí tlačítek, umístěných vpravo pod volantem. První tlačítko regeneraci aktivuje, druhé ji naopak dočasně zablokuje. Tlačítka lze přitom využít až v momentě, kdy se rozsvítí.

Tlačítko pro manuální regeneraci filtru se rozsvítí v momentě, kdy je filtr zanesen z asi 80 % (zhruba 24 g sazí). Druhé tlačítko, se symbolem přeškrtnuté regenerace – tedy pro její zablokování, by se mělo rozsvítit v momentě, kdy by se měla aktivace spouštět samostatně. Tedy zhruba při zaplnění 30 gramy sazí.

Řidiči by přitom regeneraci neměli odkládat příliš dlouho. Pokud zaplnění filtru stoupne na nějakých 35 gramů, rozsvítí se na přístrojovém štítu varování. Pokud by došlo k zaplnění nad 40 gramů, vozidlo spadne do stavu závady, omezí se jeho výkon a regeneraci filtru bude možné provést už jen v dílně servisu VAG. Celý systém nicméně nedávno rozebíral kolega Martin Vaculík ze Světa motorů, který nabídne technicky hodnotnější vysvětlení celého mechanismu.