VW v Brazílii vyvíjí auto pro Evropu. Bude to sportovní crossover

Móda SUV a crossoverů neustává, a tak Volkswagen nadále rozšiřuje jejich nabídku, když postupně vyplňuje různé mezery v nabídce. Nabídl tak už malé SUV T-Cross nebo odhalil SUV-kabrio T-Roc Cabriolet. Nyní pak pracuje na sportovním crossoveru, který bude mít jednu zvláštnost.

Vyvíjí ho totiž brazilská divize Volkswagenu, která už má léta zkušeností s vývojem aut pro jihoamerické trhy, vůbec poprvé však pracuje na automobilu, který se bude prodávat i v ostatních koutech světa, včetně Evropy.

„Vůbec poprvé v naší historii nabídneme na mezinárodním trhu vlastní koncept automobilu. Budeme tak sdílet design, techniku a know-how Brazílie se světem,“ říká o autě zatím prezentovaném jako New Urban Coupé prezident latinskoamerické divize Volkswagenu Pablo Di Si.

Brazilská filiálka německé centrály navrhuje design auta a vyvíjí ho. Pro jihoamerické trhy se bude navíc vyrábět přímo v Brazílii, a to počínaje rokem 2020 v továrně Anchieta. Pro Evropu však vůz bude vznikat přímo na starém kontinentu, a to od roku 2021.

Volkswagen New Urban Coupé bude představen na jaře 2020. Postaven bude na základech modulární platformy MQB, nevíme však zatím které její verze. Mohlo by se ale jednat o MQB A0, jelikož zprávy z Wolfsburgu naznačují, že Volkswagen pracuje na kupé verzi T-Crossu, kterým by New Urban Coupé teoreticky mohlo být.

Dokazuje to však, že tento vůz nebude elektromobilem z chystané řady ID., ale modelem s konvenčním pohonem spalovacím motorem. Konkrétně pro Brazílii se očekává nasazení atmosférické šestnáctistovky s výkonem 81 kW a přeplňovaného tříválce 1.0 TSI (85 kW).

Automobilka zatím zveřejnila jen nákres siluety vozu, který bude sportovně laděným crossoverem. Kombinovat bude chtít sportovnost s vyšší jízdní pozicí.