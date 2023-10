VWFS poskytl neziskové organizaci Sue Ryder elektromobil Volkswagen ID.4

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová posila týmu Sue Ryder bude sloužit především jako referenstký vůz zaměstnancům, kteří organizují přednášky a workshopy o České republice. Volkswagen Financial Services tím pokračuje v dlouhodobé podpoře organizace Sue Ryder a jejích aktivit.

„Mám velkou radost, že můžeme pokračovat v naší dlouhodobé spolupráci s organizací Sue Ryder,“ říká Vratislav Strašil, generální ředitel Volkswagen Financial Services. „Z naší úspěšné půjčovny elektromobilů jsme nyní zástupcům organizace Sue Ryder předali praktické a prostorné SUV ID.4 s čistým elektrickým pohonem, které je do pražských ulic ideálním řešením. ID.4 však v případě potřeby snadno zvládne i dálkové jízdy díky dojezdu na jedno nabití až 526 km.“

„Těší nás, že se můžeme při naší péči o seniory a jejich rodiny opírat o tak silného partnera, jakým je společnost Volkswagen Financial Services,“ říká Matěj Lejsal, ředitel neziskové organizace Sue Ryder, a dodává: „Z nového přírůstku v našem vozovém parku máme velkou radost. Červený ID.4 vypadá skvěle a věřím, že se bude líbit i našim školitelům a poradcům, jimž bude sloužit jako referentský vůz. Naši kolegové se potřebují dostat na místa školení a schůzek co nejrychleji, ať už v rámci Prahy, nebo po celé České republice. Tichý, bezemisní a výkonný elektromobil, jakým je ID.4, je pro tento druh mobility ideálním řešením.“

Nezisková organizace Sue Ryder provozuje již delší dobu Volkswagen Caddy, který dopravuje klienty na vyšetření po pražských nemocnicích. Další automobil, tentokrát z kategorie lehkých užitkových vozů, zásobuje dobročinné obchody organizace Sue Ryder a v průběhu devíti let ujel přibližně 90.000 km, převážně po Praze. Revírem zapůjčeného referentského vozu ID.4 bude rovněž hlavní město Česka, ale Sue Ryder vyšle své školitele a poradce po celém Česku. „Plánujeme cesty například do Pardubic nebo Jihlavy,“ doplňuje Petr Havelík – manažer provozu.

Nezisková organizace Sue Ryder pečuje o seniory, kteří patří mezi nejzranitelnější členy naší společnosti, a poskytuje jim poradenství, osobní asistenci a pobytovou i paliativní péči. Sue Ryder provozuje dům pro seniory s 52 lůžky, z nichž je 50 v současnosti obsazeno. Průměrný věk klientů je 85 let, ale nejstarší klientka nedávno oslavila 104 let a vede i nadále čilý život. Sue Ryder se svým klientům snaží zajišťovat důstojné stárnutí a plnohodnotný život až do úplného konce, aby neodcházeli ze světa sami, v neznámém prostředí a s cizími lidmi. Zatímco 60 tisíc seniorů v České republice žije v pobytových sociálních službách a 40 % z nich umírá ve zdravotnických zařízeních, umožnil paliativní přístup snížit počet úmrtí klientů Sue Ryder v nemocnicích z 64 % na 18 %.

Společnost Volkswagen Financial Services poskytla neziskové organizaci Sue Ryder elektromobil Volkswagen ID.4 z nedávno otevřené půjčovny elektromobilů, která se těší velkému zájmu zákazníků – v září bylo rozpůjčováno již 86,3 % vozidel. Mezi velmi oblíbené modely patří i Volkswagen ID.4, který byl v roce 2022 se 170.000 dodanými vozy globálně nejprodávanějším elektromobilem nejen značky Volkswagen, ale celého koncernu. Všestranné elektrické SUV přesvědčí nejen svým velkorysým vnitřním prostorem a robustní konstrukcí, ale také intuitivním ovládáním a širokou nabídkou vyspělých technologií včetně světlometů IQ.LIGHT-Matrix LED a bezdrátových aktualizací OTA (Over-the-Air). Provozní hospodárnost zvyšuje tepelné čerpadlo využívající odpadní teplo k vytápění interiéru.

Společnost Volkswagen Financial Services buduje tradici pomoci potřebným již od svého založení a každý rok se svými zaměstnanci realizuje řadu projektů v oblasti společenské odpovědnosti. Volkswagen Financial Services například loni oslavil 30 let svého působení na českém trhu 30 dobrými skutky. Mezi ně patřila mimo jiné podpora dlouhodobých partnerů, kterými jsou kromě organizace Sue Ryder rovněž Centrum Paraple nebo platforma Breakfaststory. Zapůjčením pěti vozů organizaci Člověk v tísni se společnost Volkswagen Financial Services pohotově zapojila do pomoci lidem postiženým válkou na Ukrajině. Mezi nové projekty patřila také sbírka pro děti v dětských domovech podporované spolkem Dobré víly.