Vybrali jsme tři budoucí šampiony F1: Russell, Norris nebo Leclerc?

Kdo bude šampionem formule 1, když ne Hamilton ani Verstappen? Přicházíme s nabídkou tří jezdců, kteří by mohli být nejlepší: George Russell, Lando Norris nebo Charles Leclerc?

Pokud chybí mezi těmito jmény váš oblíbenec, nemějte nám to za zlé. Rádi vysvětlíme, proč jsme zvolili výše zmíněnou trojici.

Proč právě oni?

Věkový průměr současného startovního pole činí v polovině letošního března 27,7 roku. Nejmladším je Oscar Piastri (McLaren), kterému je 21 let, primát nejstaršího si drží Fernando Alonso (Aston Martin) s 41 roky. Z dvaceti jezdců je šest starších třiceti let.

Vybrané trio jezdců se pohybuje ve věkovém rozpětí od 23 do 25 let. Spojují je motokárové začátky, kde se už projevila jejich rychlost. Dokázali vyhrát šampionát F2 nebo F3 a zvládli přestup na jinou generaci monopostů formule 1. Všichni tři mají staršího bratra, který nebyl v motorsportu úspěšný. „Výběr je správný. Musíme vycházet z toho, že budoucí šampion musí mít nejrychlejší auto. Pokud se podíváme na současné startovní pole, můžeme mluvit o Red Bullu, Ferrari a Mercedesu. Ačkoliv McLaren letos nejrychlejší nebude, Norris do tohoto výběru patří,“ říká Josef Král.

