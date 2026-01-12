Nejprodávanější auta v Německu v roce 2025: Vládnou domácí, Škoda opět nejsilnější
První tři místa v žebříčku nejprodávanějších aut v Německu za uplynulý rok obsadil Volkswagen, který je zároveň nejoblíbenější značkou. Česká Škoda si udržela pozici největší importované značky.
Zatímco v Česku bylo v prosinci zaregistrováno 21.667 nových aut, v populačně zhruba osmkrát větším Německu to bylo 246.439 vozů. Celkový výsledek za rok 2025 u našich západních sousedů se pohybuje okolo 2,9 milionu aut (meziročně o 1,4 % více), v Česku jsme se přiblížili čtvrt milionu. Rozdíly jsou tudíž obrovské.
Přesně 66,1 % všech registrací měli na svědomí firemní zákazníci a OSVČ, na soukromé zájemce připadá 33,6 procent, což představuje zlepšení o 5,1 % proti roku 2025. U nás je poměr vychýlen ve prospěch firem (74,36 vs. 25,64 %), což je dáno zejména nižším počtem operativních leasingů pro soukromé osoby, které jsou v západoevropských zemích poměrně běžné. Nejoblíbenějšími barvami v Německu byly šedá/stříbrná (32,4 %), černá (28,6 procent) a bílá s 18,6 procenty.
Mezi domácími značkami si nejvyšší přírůstek připsalo BMW s 8,9procentním růstem. Tržní podíl mnichovské automobilky dosahuje taktéž 8,9 %. Dařilo se také Fordu (+8,8 % a 3,8 trhu). Další nárůsty zaznamenaly značky Volkswagen (+4,5 procenta/tržní podíl 19,6 %), Audi (+1,8 %/7,2 procent) a Mercedes-Benz (+1,0 procento/9,1 %). Naproti tomu Opel (-7,9 %/4,8 procenta), Porsche (-17,7 procent/1,0 procento) a Smart (-62,1 %/0,2 procent) zaznamenaly pokles.
Škoda nadále zůstává nejúspěšnější importovanou značkou. Za rok 2025 rostla o 10,2 %, přičemž její tržní podíl dosáhl 7,9 procent. Seat včetně Cupry si připsal 6,7 procent a dosahuje 5,7procentního podílu.
Pozitivních výsledků alespoň s pětimístnými registracemi dosáhly také značky BYD (+706,2 procent/tržní podíl 0,8 %), MG (+26,2 procent/0,9 %), Renault (+9,4 %/2,1 procenta), Land Rover (+7,3 procent/0,5 %), Nissan (+5,4 %/1,1 procenta), Dacia (+3,1 procent/2,6 %) a Jeep (+0,6 procenta/0,4 %).
S poklesem se naopak musí smířit Tesla (-48,4 procent/tržní podíl 0,7 %), Mitsubishi (-29,0 procent/0,7 %), Peugeot (-14,6 %/2,0 procenta), Suzuki (-12,5 procent/0,8 %), Kia (-12,0 %/2,1 procent), Mazda (-10,0 procent/1,4 %), Toyota (-8,3 %/3,1 procent), Citroën (-7,9 procent/1,7 %), Fiat (-5,8 procent/1,9 %), Volvo (-4,7 %/2,1 procent) a Hyundai (-2,6 procent/3,3 procent).
Domácí vládci a šestá octavia
Na prvních třech místech najdeme zástupce Volkswagenu, čtvrtou pozici obsadil malý Opel Corsa. Následuje BMW X1 včetně elektrického modelu iX1, za kterým už najdeme šestou Škodu Octavia, první zahraniční model v žebříčku. Druhým „cizincem“ je osmý Seat Leon, kterému se ovšem započítávají také registrace sesterského modelu od Cupry.
|Registrace nových aut v Německu v roce 2025
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Volkswagen Golf
|85.023
|2.
|Volkswagen T-Roc
|78.264
|3.
|Volkswagen Tiguan
|63.316
|4.
|Opel Corsa
|48.581
|5.
|BMW X1
|47.143
|6.
|Škoda Octavia
|44.890
|7.
|Volkswagen Passat
|44.609
|8.
|Seat/Cupra Leon
|38.425
|9.
|BMW 5
|37.643
|10.
|Audi A6
|37.505
|Zdroj: KBA
Spalovací motory padají, ale jen naoko
Registrace nejžádanějších alternativních pohonů se v roce 2025 vyvíjely pozitivně. Zapsáno bylo 545.142 bateriových elektromobilů (v Česku pouze 13.806), což představuje meziroční nárůst o 43,2 % a tržní podíl 19,1 procent (u nás 5,55 %). Hybridní vozidla dosáhla na číslo 1.127.509 (+19,0 %) a podílu 39,5 procent, včetně 311.398 plug-in hybridů (+62,3 procenta/10,9 procenta). Nutno ovšem dodat, že Němci do této statistiky ovšem počítají také stále početnější skupinu mild-hybridů, u kterých elektrický výpomoc hraje podstatně menší roli.
I proto vozy s čistě zážehovým motorem dosáhly na 777.641 nových registrací (-21,6 procenta) a tržní podíl 27,2 % (v roce 2024 to bylo 35,2 procent). Dieselů bylo zaregistrováno 395.022 exemplářů (-18,3 procent, tržní podíl 13,8 procenta). Nafta o rok dříve zabírala 17,2 procent trhu, týká se jí ovšem stejný „problém“ jako benzinů, tedy že mild-hybridy se počítají jako hybridy. Registrace ostatních paliv jsou marginální.
Průměrné emise CO₂ nově registrovaných osobních automobilů v Německu v roce 2025 klesly o 11,7 procenta na 105,8 g/km (v roce 2024 dosahovaly 119,8 g/km).
Zdroj: KBA a Motor1, foto a video: auto.cz