Výroba elektromobilů může do 4 let stát totéž, co výroba normálních aut

Podle nedávné studie by se mohly náklady na výrobu elektromobilů a automobilů se spalovacími motory vyrovnat již do roku 2024.

Podle nedávno zveřejněných výsledků výzkumu, za kterým stojí investiční banka UBS, by se rozdíl v ceně výroby elektromobilu ve srovnání s běžným autem osazeným spalovacím motorem mohl do roku 2022 pohybovat na úrovni v průměru okolo 1.900 dolarů (cca 43.700 Kč). Do konce roku 2024 by pak mohl rozdíl zcela zmizet.

K tomuto závěru došli výzkumníci UBS především analýzou baterií od sedmi největších výrobců, neboť právě baterie obvykle tvoří cca čtvrtinu až dvě pětinu nákladů na výrobu elektromobilů. Podle předpokladů investiční banky by se však náklady spojené s bateriemi mohly dostat do roku 2022 na úroveň cca 100 dolarů (cca 2.300 Kč) za kWh.

Kromě toho by s cenou mohl zahýbat i stále rostoucí podíl elektromobilů na trhu. Podle předpokladů UBS by totiž globální prodeje elektromobilů měly do roku 2025 tvořit až 17 procent trhu. Kolem roku 2030 už bychom se ale mohli bavit až o 40 procentech trhu.

„Není mnoho důvodů, proč si po roce 2025 kupovat auto se spalovacím motorem,“ cituje Tima Bushe, analytika UBS, web The Guardian. Klesající cena baterií by navíc mohla srazit i cenu hybridních vozidel, což by podle Bushe měl být další z posledních hřebíků do rakve spalovacích motorů.

Elektromobilům se přitom celkem obstojně daří i nyní, kdy většina světových trhů s automobily trpí v důsledku pandemie koronaviru. Nejlépe by to mělo být patrné především na trzích v Číně a státech EU.

Web The Guardian dokonce zmiňuje předpověď Mathiase Schmidta, nezávislého automobilového analytika, podle kterého by současná situace mohla vést až k milionu prodaných elektromobilů a hybridů na evropském trhu. Ten by se přitom letos mohl pohybovat na úrovni 11 milionů prodaných aut celkově.