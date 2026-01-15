Mazda zařízne svůj jediný wankel v Evropě. MX-30 tím u nás úplně skončí
Japonská automobilka ukončí výrobu modelu MX-30 R-EV s rotačním motorem jako prodlužovačem dojezdu. V Evropě byl o něj pramalý zájem.
Na Mazdě je sympatické, že si jde už roky vlastní cestou. Zatímco ostatní výrobci vsadili na přeplňování turbodmychadlem, Japonci zachovali atmosférické plnění, přidali ale na objemu. I v relativně malých autech jste si tak mohli koupit dvoulitrové čtyřválce, což bylo naposledy možné někdy na začátku tohoto tisíciletí. Dnes dokonce i kompaktní crossover CX-30 disponuje výhradně 2,5litrovým benzinem, který je však kvůli emisím „uškrcen“ na pouhých 103 kilowattů. U nové generace oblíbeného SUV CX-5 pak takto velký agregát dává o jeden kilowatt více. To je opravdu málo.
Podobně neortodoxně Mazda přistoupila také k svému prvnímu elektromobilu v podobě crossoveru MX-30. Tenhle městský elektromobil totiž dostal menší akumulátor s využitelnou kapacitou 32 kWh (celková dosahuje 35,5 kWh), dojezdem okolo 200 kilometrů a zadními dveřmi, které se otevírají proti směru těch předních, což už BMW i3 ukázalo, že to není zrovna nejpraktičtější.
Vedle klasického elektromobilu Mazda uvedla také alternativní verzi R-EV se spalovacím motorem jako generátorem elektřiny (taktéž paralela s BMW i3). Tohle provedení dostalo rotační motor s jedním rotorem a výkonem 55 kilowattů, minusem je poloviční baterie s kapacitou 17,8 kWh. I tak ale MX-30 R-EV na jedno nabití a jednu nádrž podle automobilky zvládne až 680 kilometrů, tedy zhruba trojnásobek než tradiční elektrická verze.
Přesto ani jedno z nabízených provedení díru do světa neudělalo. Ostatně za typ R-EV v Česku podle ceníku zaplatíte minimálně 949.000 Kč, což je na úrovni mnohem větších elektrických aut. Na druhou stranu, v rámci ojetin lze R-EV s minimálním nájezdem pořídit klidně o třetinu levněji. A za tříletou elektrickou Mazdu MX-30 zaplatíte už lehce přes 300 tisíc, což je za jinak slušné auto parádní cena. Jako druhé auto do rodiny proto poslouží na výbornou.
MX-30 zcela skončí
Zřejmě i kvůli vysokým cenám je odbyt Mazdy MX-30 s wankelem v Evropě minimální, proto se japonská automobilka rozhodla, že tuhle variantu z našeho trhu úplně stáhne. Zájem o ni byl totiž nižší než u modelu bez spalovacího motoru jako generátoru, kterou si už novou v Evropě nějakou dobu nekoupíte. Tímhle rozhodnutím tedy skončí i Mazda MX-30 jako taková, byť například v domovském Japonsku v prodeji nadále zůstane. Alespoň nějakou dobu.
Podle Mazdy za koncem technicky zajímavého vozu stojí několik důvodů včetně zákaznických preferencí a jiných produkčních priorit značky. Elektromobily se spalovacím motorem jako generátorem elektřiny se přitom zdají jako ideální most mezi tradičními pohony a elektřinou, v Evropě se jich proto v následujících letech dočkáme ve stále větším počtu.
V podstatě se jedná o variaci na plug-in hybrid, ovšem v opačném gardu, protože hlavní slovo zde má elektromotor a benzinová jednotka je pouze jako podpora. Na rozdíl od sériového hybridu, jak ho známe například od Nissanu, máte k dispozici externě dobíjený akumulátor s kapacitou v řádu desítek kilowatthodin. A pokud náhodou nemáte k dispozici zásuvku, wallbox nebo veřejný stojan, stačí zajet k čerpací stanici, natankovat benzin a nechat pracovat spalovací agregát. Výměnou za trochu hlučnější chod dostanete k dobru stovky kilometrů, aniž byste museli stát desítky minut u nabíječky.
Zdroj: Autocar a Carbuzz, foto a video: auto.cz