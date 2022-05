Výroční Land Rover Defender má plechová kola a stojí téměř 2 miliony

Land Rover slaví 30 let modelu Defender v Severní Americe výroční edicí. Dostupná bude pouze na tamním trhu za cenu téměř 2 milionů korun.

Ikonický Defender se sice ve své předchozí podobě vyráběl od roku 1983, ale na severoamerický trh se dostal až o deset let později, v roce 1993. Po třináctileté pauze se pak do Ameriky vrátil v roce 2020 s příchodem nové generace. Příští rok tak model Defender oslaví 30 let na tamním trhu, což se v Jaguar Land Rover North America rozhodli oslavit limitovanou edicí.

Defender 30th Anniversary Edition vychází z verze 110 P300 S, což znamená pětidveřovou karoserii a dvoulitrový zážehový čtyřválec o výkonu 221 kW (300 koní) spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou. Pohon všech kol je samozřejmostí. Vzhledově si výroční edice bere za vzor jinou speciální edici, konkrétně First Edition, kterou se v roce 1993 Defender uvedl na severoamerický trh. Novinka se bude chlubit shodným bílým lakem karoserie Fuji White a černými koženými sedačkami. Kola budou plechová, o rozměru 18 palců a lakovaná lesklou bílou barvou. Na karoserii nebudou chybět ani výroční znáčky.

V základní výbavě Defender 30th Anniversary Edition nabídne střešní nosič, pevné boční nášlapné prahy, zvýrazněné lemy blatníků a ochranu čelní masky. Cena bude dále zahrnovat přídavný žebřík, čtveřici zástěrek za koly a gumové koberečky v interiéru. Připlácet nebude nutné ani za některé výbavové balíčky, mezi které patří například Off-Road Pack zahrnující aktivní elektronický diferenciál a terénní pneumatiky. Towing Pack přidává především elektricky výsuvné tažné zařízení a asistent pro jízdu s přívěsem. Prvky jako vyhřívané čelní sklo i jeho ostřikovače, ostřikovače světlometů a vyhřívaný volant jsou součástí balíčku Cold Climate Pack.

Video se připravuje ...

Většinu výše zmíněné výbavy najdete už v základní výbavě Defenderu 110 P300 S, případně v seznamu příplatkové výbavy. Jde tedy spíše o specifickou konfiguraci, než o edici přinášející skutečně něco unikátního. To ovšem není na škodu. Šéf severoamerického Jaguar Land Roveru, Joe Eberhardt, ji popsal následovně: „Tato edice oslavuje dědictví modelu Defender v Severní Americe. Zároveň nabízí techniku a výbavu, kterou dobrodruhové v dnešní době očekávají od nového vozu.“

Vzhledem k tomu, že výroční edice vznikla k oslavě 30 let modelu Defender v Severní Americe, je jedině pochopitelné, že bude dostupná pouze na tamním trhu. Defender 30th Anniversary Edition modelového roku 2023 mohou zájemci objednávat již nyní, ale vznikne pouze 500 kusů. Ceny začínají na částce 76.350 dolarů (téměř 1,8 milionu korun), přičemž poplatek za doručení vozu k prodejci (tzv. destination fee) je už součástí.

Autor: Filip Melich