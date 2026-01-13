EU asi zruší cla na čínské elektromobily. Drahé zůstanou, více peněz ale půjde do Číny
Čínské automobilky slibovaly levné elektromobily pro Evropany, než se do situace vložila Evropská unie. Ta nastavila dodatečná cla, kompenzující dotace získané od čínské vlády. Po dvou letech to vypadá, že tento systém bude brzy nahrazen jiným.
Před dvěma lety byl schválen návrh Evropské komise na dodatečná cla na elektromobily dovezené z Číny. Ty jsou podle Evropanů zvýhodňovány pobídkami od čínské vlády, což naopak znevýhodňuje evropské výrobce. Sazby byly uvaleny podle konkrétní automobilky a k dřívějším 10 % přidaly dalších 20 až 35,3 %.
Elektrické vozy dovezené z Číny tedy zdražily, expanzi tamních značek na starém kontinentu to ale nezastavilo. Jen se začaly více soustředit na hybridní modely, na které se cla nevztahují. Čínská vláda samozřejmě nebyla s novým omezením příliš spokojena a na pozadí probíhala jednání o jiném řešení situace.
K tomu asi nakonec došlo, jak ukazuje zpráva vydaná v pondělí Evropskou komisí. Podle té by dodatečná cla měla být zrušena, automobilky ale musí souhlasit s minimální cenou, za jakou budou své vozy v Evropě prodávat. Čínská vláda tlačila na jednotně stanovené minimum, zatímco evropská strana jej chce nastavovat dle konkrétního modelu. Pravděpodobně se ale nedá očekávat, že by ceny čínských elektromobilů byly zásadně nižší proti současnému stavu.
Pokud bude tato varianta opravdu schválena, vznikne paradoxní situace. Evropský zájemce o čínský elektromobil si zaplatí stále dost peněz navíc, jen už tyto peníze nezůstanou v Evropě, ale poputují do Číny. Přesně to byl záměr návrhu, podle kterého to umožní čínským automobilkám ponechat si větší část zisku a uspokojit tak tamní vládu.
Není tedy divu, že čínské státní instituce již na průlom v jednání reagovaly pozitivně a ozvaly se už i některé tamní automobilky. Například Nio slíbilo další expanzi v Evropě a v tiskovém prohlášení uvedlo „Jsme potěšeni, že vidíme, jak Čína a EU na základě vzájemného respektu dosahují stabilního pokroku směrem ke konsenzu.“ Vozy automobilky Nio se letos začnou prodávat také v České republice.
Velkou úlevu to jistě bude znamenat třeba pro MG, na jehož elektromobily bylo uvaleno nejvyšší dodatečné clo ve výši 35,3 %. Situaci to ale může zlepšit i některým západním automobilkám. V Číně vyrobené elektrické vozy totiž do Evropy importuje třeba Cupra, BMW, Dacia, Honda, Mazda nebo Tesla. I na ty se vztahovalo dodatečné clo kolem 20 %, pouze Tesla si vyjednala nejnižších 7,8 %.
Zdroj: Reuters, zdroj foto: auto.cz, zdroj videa: Auto.cz